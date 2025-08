Advierten a usuarios que tienen Nequi y Daviplata: práctica maliciosa les daría 54 meses de cárcel

En muchos casos, un descuido o simplemente un error en la digitación puede convertirse en un dolor de cabeza, especialmente si se usan plataformas como Nequi, Daviplata o Dale!. Si bien estas aplicaciones permiten un manejo de dinero práctico y eficaz, también han sido protagonistas de casos en los que el dinero termina en manos equivocadas.

Ante eso, en redes sociales existen un sinfín de relatos en los que usuarios denuncian que por accidente enviaron dinero a desconocidos y nunca pudieron recuperarlo. Lo más usual es que el remitente contacte con el destinatario por WhatsApp, pero en muchos de esos casos, este termina bloqueando el número o simplemente no responde. Sin embargo, todo puede cambiar. Si bien algunos creen que el que recibe no tiene la culpa, la legislación colombiana dice lo contrario.



¿Qué debe hacer si envía plata por error?

Nequi, por ejemplo, ha sido claro a la hora de indicar que, si bien se puede pedir el dinero de regreso con la opción “Pide a un Nequi”, la devolución realmente depende de la voluntad de la persona que lo recibió. Por ello, y ante la intención de proteger los datos de sus usuarios, no pueden obligar a nadie a regresarlo, pero sí intentan contactarlo como intermediarios. El proceso es el siguiente:

1. Ingresar a la app y tocar el signo $

2. Elegir ‘Pide’ y luego ‘A un Nequi’

3. Escribir el número y el monto enviado por error

Sin embargo, el problema radica en que, en la mayoría de los casos, si la persona que recibió el dinero no quiere devolverlo, no hay manera de recuperarlo, por lo menos no desde la aplicación.

Nequi alerta sobre peligros método de robo Foto: Blu Radio / Grok

Código Penal: quedarse con plata ajena es un delito

Lo que muchos no saben es que apropiarse de una transferencia enviada por error es un delito. De acuerdo con lo señalado en el artículo 252 del Código Penal, bajo el nombre de “aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito”, una persona que se quede con un dinero que no le pertenece y que le llegó por equivocación podría enfrentar una pena de entre 16 y 54 meses de prisión.

Si el monto no sobrepasa los 10 salarios mínimos, la pena rondaría entre los 16 y 36 meses de cárcel. Eso sí, la persona afectada debe presentar la denuncia ante la Fiscalía y tiene un máximo de seis meses para poder hacerlo. Luego de ese tiempo, el delito caducaría, a menos que se pueda justificar un motivo de fuerza mayor.

Por lo tanto, si recibe una transferencia que no era para usted, lo más correcto es devolverla, pues no hacerlo podría costarle muy caro.