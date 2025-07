Clientes de bancos deben hacer importante trámite: pagos les llegaría más rápido

Los colombianos se alistan para entrar en una nueva era en lo que corresponde al manejo del dinero. Y es que son miles los ciudadanos que, desde hace algunos años, gestionan su plata por medio de plataformas digitales como Nequi, Daviplata, entre otras.

Como medida para reducir el uso del dinero físico e incentivar los pagos virtuales, el Banco de la República implementará un nuevo sistema de transferencias bancarias. Este comenzará a funcionar a mediados de septiembre de 2025 y permitirá a los usuarios usar Bre-B, un servicio de pago inmediato e interoperable.

Según lo informado por el Banco de la República, el servicio operará las 24 horas del día, los siete días de la semana, y permitirá realizar transferencias en tan solo 20 segundos. Aunque el tope máximo será de $11.500.000, cada entidad tendrá la posibilidad de establecer límites menores.

Además, la directora de Sistemas de Pago del Emisor, Ana María Prieto, señaló que durante los primeros tres años no se cobrará por el servicio, pero desde el cuarto año el costo será de $6,46 por transacción.

¿Qué bancos funcionarán con Bre-B?

El Banco de la República aclaró que las entidades bancarias que deberán implementar Bre-B serán las mismas que actualmente operan con Transfiya, Redeban y Visionamos. Este es el listado oficial de entidades que afrontarán cambios en sus procesos de transferencias:

Bancolombia

Davivienda

BBVA

Banco Caja Social

Nubank

AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Falabella

Banco Popular

Además, plataformas como Nequi, Daviplata, Dale!, Movii, entre otras, también estarán habilitadas para usar este sistema.

Usuarios deben hacer un trámite para recibir plata rápidamente

Los usuarios ya pueden hacer el respectivo registro en las “llaves” del banco de su preferencia. Esto significa que los clientes podrán elegir el banco que quieran asociar a sus cuentas bancarias o depósitos de bajo monto.

Según el regulador de Bre-B, las personas naturales podrán seleccionar su llave entre varias opciones: número de documento, celular, correo electrónico o incluso un código alfanumérico.

La normativa busca facilitar este proceso e incluso permitirá usar llaves previamente registradas, como las empleadas en el piloto de Redeban.



¿Qué pasa si no registro la llave?

Por fortuna, quienes no se registren no perderán el acceso a sus cuentas ni a las transferencias. Este nuevo sistema no reemplaza los métodos tradicionales; simplemente es un complemento. Así que los usuarios que no deseen registrarse podrán seguir usando sus canales y plataformas habituales sin problema.