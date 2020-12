Gobierno busca a 48.000 colombianos para entregarles subsidio especial, ¿es usted uno de ellos?

El Ministerio de Trabajo reportó que 48.000 beneficiarios del programa de Suspensión Contractual o en Licencia no Remunerada no han reclamado el subsidio especial, por lo que hizo un llamado a los colombianos a los que les suspendieron sus contratos de trabajo entre abril y junio de este año para que verifiquen y no pierdan la plata.

"Los beneficiarios del auxilio ya se encuentran definidos, estamos en el proceso de recibir sus inscripciones en la plataforma Movii para poder hacer el desembolso de su subsidio", comunicó la cartera.

Los 48.000 auxilios no se han podido entregar, según el Gobierno, porque las cuentas bancarias de los beneficiarios aparecen canceladas, bloqueadas o inactivas, entre otras causas.

Si usted cree ser una de estas personas, en primer lugar tiene que confirmar si es beneficiario. Esto se puede hacer a través de la página web de MinTrabajo.

Si aparece como beneficiario y no haya recibido el apoyo, debe descargar la aplicación Movii en su celular y registrarse con su documento de identidad.

Publicidad

En caso de que prefiera ser contactado, bien por un tema de seguridad o porque no cuenta con un celular que admita la aplicación, puede diligenciar un formato especial para ello .

"El propósito del Gobierno Nacional es apoyar a las familias que por circunstancias del COVID-19 están entrando en la vulnerabilidad y hacer entrega de ese ingreso de $160 mil pesos mensuales", comunicó MinTrabajo.

"Hasta el momento, se han entregado $ 45.047 millones a 188.000 personas que fueron identificadas como beneficiarias del subsidio. Los recursos fueron consignados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios en 19 entidades financieras de todo el país", informó el Ministerio de Trabajo.