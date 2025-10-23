La app que acelera la adopción del dinero digital en Colombia: ¿pagar con criptomonedas?

Cada vez más colombianos están usando criptomonedas no solo para invertir, sino para comprar el mercado, pagar una suscripción o enviar dinero al exterior. Detrás de ese salto hacia el uso cotidiano del dinero digital está Wallib, una plataforma que está sacando el mundo cripto del nicho especulativo y llevándolo al bolsillo de la gente.

La empresa permite comprar y vender stablecoins y criptomonedas en cuestión de segundos, hacer pagos inmediatos sin intermediarios, manejar divisas y retirar o cargar saldo directamente en pesos colombianos. Todo desde el celular y con la promesa de que usar bitcoin sea tan sencillo como usar una billetera digital tradicional.

Wallib ya supera los 500 millones de dólares transados Foto: suministrada

En menos de dos años de operación, Wallib ya supera los 500 millones de dólares transados. Un crecimiento que, según sus desarrolladores, demuestra que el usuario colombiano está buscando alternativas más rápidas y eficientes para gestionar su dinero, especialmente en actividades digitales, trabajos remotos y comercio electrónico.

Uno de los productos que más ha impulsado esa adopción es su tarjeta —física y digital— que se puede solicitar gratis. Allí el usuario puede alojar bitcoins, dólares y pesos, y pagar en cualquier parte del mundo con un incentivo adicional: recibir 1 % de cashback en bitcoin por cada compra.



Wallib cuenta con tarjeta física y digital. Foto: suministrada

“Las criptomonedas no tienen que ser difíciles ni lejanas. Hoy cualquier persona puede usarlas en su día a día sin saber de blockchain”, explica Cristian Peñaranda, CEO de Wallib.

El modelo también incluye recompensas en cripto para incentivar su uso diario, integración con comercios y cuentas en dólares y euros para facilitar la gestión de divisas, algo cada vez más demandado por freelancers y negocios digitales.

La compañía ya piensa en expandir su operación en la región, mientras la adopción cripto avanza en América Latina como respuesta a los altos costos bancarios, la inflación y las dificultades para mover dinero entre países.