En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Pacto Histórico
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturado en Medellín panameño acusado de millonaria estafa con criptomonedas

Capturado en Medellín panameño acusado de millonaria estafa con criptomonedas

El hombre fue detenido gracias a una circular roja de INTERPOL y habría engañado a inversionistas con una supuesta empresa de inversiones, se le atribuyen denuncias por más de 428 millones de pesos.

Captura a estafador de criptomonedas
Captura a estafador de criptomonedas
Policía Nacional
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Abraham Darío Delgado Rivera, ciudadano panameño, fue capturado en Medellín, requerido por las autoridades de su país por el delito de estafa agravada.

El hombre tenía una circular roja que se hizo efectiva en un operativo de la Policía, en coordinación con Migración Colombia y las Oficinas Centrales Nacionales de la INTERPOL.

Delgado tiene denuncias de personas que aseguran haberle entregado recursos por montos superiores a 50 mil bitcoins, es decir, más de 428 millones de pesos, y nunca haber recibido el reembolso del dinero ni las utilidades.

El hombre utilizaba como fachada una empresa de inversiones, mediante la cual captaba recursos en divisas y criptomonedas, usando documentos falsos para cerrar operaciones sin informar a los inversionistas.

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2025, la Policía Nacional de Colombia ha realizado 107 retenciones por Notificación Roja.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Criptomonedas

Estafas

Panamá

Publicidad

Publicidad

Publicidad