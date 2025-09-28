Capturado en Medellín panameño acusado de millonaria estafa con criptomonedas

Abraham Darío Delgado Rivera, ciudadano panameño, fue capturado en Medellín, requerido por las autoridades de su país por el delito de estafa agravada.

El hombre tenía una circular roja que se hizo efectiva en un operativo de la Policía, en coordinación con Migración Colombia y las Oficinas Centrales Nacionales de la INTERPOL.

Delgado tiene denuncias de personas que aseguran haberle entregado recursos por montos superiores a 50 mil bitcoins, es decir, más de 428 millones de pesos, y nunca haber recibido el reembolso del dinero ni las utilidades.

El hombre utilizaba como fachada una empresa de inversiones, mediante la cual captaba recursos en divisas y criptomonedas, usando documentos falsos para cerrar operaciones sin informar a los inversionistas.



De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2025, la Policía Nacional de Colombia ha realizado 107 retenciones por Notificación Roja.