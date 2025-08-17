Nequi suspende sus servicios temporalmente: revelan alternativas para sacar dinero

Con la llegada de Bre-B, las plataformas financieras de Colombia deberán hacer cambios en sus sistemas, por lo que el nuevo modelo de pagos y transferencias del Banco de la República ha llevado a que los bancos diseñen estrategias para atraer más personas.

Debido a ello, Nequi dio a conocer a todos sus usuarios que realizará una importante actualización, lo que implicará la suspensión temporal de algunos de sus servicios.



Actualización de Nequi y suspensión temporal de servicios

De acuerdo con lo revelado por la plataforma de Bancolombia, Nequi, misma que se ha transformado en una de las herramientas digitales más usadas por los colombianos que buscan enviar, transferir, pagar, recargar, entre otros servicios desde la comodidad de su celular, anunció que realizará un mantenimiento programado.

La medida podría afectar a miles de ciudadanos, pues, si bien las actualizaciones buscan mejorar la experiencia y la seguridad de los usuarios, durante este proceso algunos podrían quedarse sin acceso a su dinero por un tiempo determinado.

La plataforma anunció directamente desde su aplicación que, debido a esta actualización, dejará de funcionar por un corto periodo. Aunque la franja en la que se realizará el trabajo será en horas de la noche para no afectar a la mayoría de las personas, cabe la posibilidad de que algunos usuarios no puedan mover su dinero durante ese lapso.

Nequi advierte suspensión de servicio Nequi

Nequi indicó que entre las 11:00 de la noche del lunes 18 de agosto y las 12:00 de la mañana del martes 19 del mismo mes, los servicios de la aplicación no estarán disponibles, impidiendo el ingreso a la plataforma o la realización de retiros de dinero durante ese periodo.

“En Nequi siempre estamos mejorando para que puedas mover tu plata fácil y a tu ritmo. Por eso, el lunes 18 de agosto, entre las 11:00 p. m. y el martes 19 de agosto a las 12:00 a. m., haremos una actualización a la app y durante ese tiempo no podrás acceder a ella”, avisó la entidad.



Alternativas para los usuarios de Nequi durante la actualización

Eso sí, se debe tener en cuenta que, aunque la aplicación estará inhabilitada temporalmente, los usuarios podrán seguir realizando pagos y recargas a través de la Tarjeta Nequi Visa, así como hacer transacciones mediante PSE.

De esta forma, la entidad busca mitigar los inconvenientes que pueda generar la suspensión de la app, mientras ajusta sus sistemas al nuevo esquema Bre-B que regirá el sector financiero en el país.