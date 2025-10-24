En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente
El Nogal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bolsillo  / Se restablecen varios servicios de Bancolombia tras fallas este viernes, 24 de octubre

Se restablecen varios servicios de Bancolombia tras fallas este viernes, 24 de octubre

La entidad financiera confirmó que el restablecimiento de las plataformas se está realizando de manera gradual.

Bancolombia está premiando a clientes que inscriban su llave de Bre-B
Foto hecha con la IA de ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

La operación bancaria en Colombia vivió una jornada compleja este viernes, 24 de octubre, luego de que miles de usuarios reportaran dificultades para acceder a los servicios digitales de Bancolombia. Después de varias horas de interrupciones, la entidad financiera confirmó que el restablecimiento de las plataformas se está realizando de manera gradual.

Según informó el banco, el proceso de recuperación comenzó priorizando los canales físicos, como cajeros automáticos, sucursales y corresponsales bancarios, y algunos medios de pago con tarjeta, mientras los sistemas digitales aún presentan limitaciones.

¿Qué servicios están funcionando?

Sobre la 1:15 de la tarde, Bancolombia anunció que algunos de sus servicios digitales ya fueron habilitados parcialmente, incluyendo el ingreso a la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas. Sin embargo, la entidad advirtió que no todas las operaciones están disponibles.

“Puedes usar la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, excepto algunas transacciones como consulta de tarjetas de crédito, pago de facturas y de créditos, transferencias a Nequi y bolsillos. También trabajamos para que puedas pagar por PSE y Botón Bancolombia”, explicó la entidad en un comunicado.

Comunicado de Bancolombia

Mientras se avanza en la restauración total del sistema, los canales presenciales funcionan con normalidad. Los usuarios pueden retirar dinero, realizar pagos y compras con tarjetas y acudir a las sucursales o corresponsales Bancolombia para efectuar transacciones básicas.

“Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio”, reiteró la entidad, al agradecer la comprensión de los clientes durante la contingencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bancolombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad