Se restablecen varios servicios de Bancolombia tras fallas este viernes, 24 de octubre

La operación bancaria en Colombia vivió una jornada compleja este viernes, 24 de octubre, luego de que miles de usuarios reportaran dificultades para acceder a los servicios digitales de Bancolombia. Después de varias horas de interrupciones, la entidad financiera confirmó que el restablecimiento de las plataformas se está realizando de manera gradual.

Según informó el banco, el proceso de recuperación comenzó priorizando los canales físicos, como cajeros automáticos, sucursales y corresponsales bancarios, y algunos medios de pago con tarjeta, mientras los sistemas digitales aún presentan limitaciones.



¿Qué servicios están funcionando?

Sobre la 1:15 de la tarde, Bancolombia anunció que algunos de sus servicios digitales ya fueron habilitados parcialmente, incluyendo el ingreso a la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas. Sin embargo, la entidad advirtió que no todas las operaciones están disponibles.

“Puedes usar la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, excepto algunas transacciones como consulta de tarjetas de crédito, pago de facturas y de créditos, transferencias a Nequi y bolsillos. También trabajamos para que puedas pagar por PSE y Botón Bancolombia”, explicó la entidad en un comunicado.

Mientras se avanza en la restauración total del sistema, los canales presenciales funcionan con normalidad. Los usuarios pueden retirar dinero, realizar pagos y compras con tarjetas y acudir a las sucursales o corresponsales Bancolombia para efectuar transacciones básicas.



“Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio”, reiteró la entidad, al agradecer la comprensión de los clientes durante la contingencia.

