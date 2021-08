‘Borrón y cuenta nueva’ también beneficiará a quienes refinancien sus deudas: senador David Barguil

La Corte Constitucional dio luz verde a la ley de borrón y cuenta nueva , que permitirá a las personas que se pongan al día con sus deudas financieras salir de los reportes negativos en las diferentes centrales de riegos.

La iniciativa fue aprobada en la Corte por decisión unánime y pasó a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

El senador del partido Conservador David Barguil fue uno de los promotores de este proyecto. En diálogo con Mañanas BLU aseguró que la ley entrará en vigor tan pronto el presidente Iván Duque la firme. Es decir, si una persona ya está al día con sus obligaciones financieras, en ese mismo momento deberá salir de los reportes negativos.

“Quien ya pagó y trascurrieron seis meses saldría automáticamente de las centrales de riesgo tan pronto el presidente sancione la ley. También la norma establece un plazo de un año para darle tiempo a la gente de que ponerse al día. Quien lo haga luego de sancionada la ley tendrá que esperar seis meses y sale del reporte negativo. Queda ‘cero kilómetros’”, explicó.

El senador indicó que este beneficio lo recibirán también las personas que refinancien sus deudas o salgan de la mora. “Incluimos el capítulo de que no se tuviera que pagar el total de la deuda, entendiendo que estamos pasando por un momento muy complejo. Muchas familias se quedaron sin sus ingresos. Ahí está la alternativa de lograr un nuevo acuerdo, de lograr la refinanciación del crédito para salir al menos de la mora”, añadió.

Además, agregó: “Los usuarios del Icetex, jóvenes y mujeres rurales y las víctimas del conflicto armado no tendrán que esperar los seis meses. Ellos salen automáticamente de los reportes negativos”

Publicidad

El congresista conservador reiteró que esta ley no solo es para las deudas bancarias, sino también con los comercios. Asimismo, insistió que no se trata de generar una cultura de no pago.

“No se va a eliminar el historial. Lo que plantea la ley es que, en el caso de un reporte actual, se le da una segunda oportunidad”, destacó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: