Hoy es altamente probable que Colombia no reciba la certificación de la lucha contra las drogas, lo que podría traer a Colombia, impactos económicos negativos por distintos canales. La decisión se toma en Estados Unidos en la primera quincena de septiembre.

La Cámara de Comercio Colomboamericana (Amcham) le da una probabilidad de 55 % al 70 % a una descertificación de Colombia luego de hacer un estudio sobre los indicadores de cumplimiento de los distintos parámetros.

Donald Trump Foto: AFP

¿Quién evalúa el Gobierno de los Estados Unidos para dar esa certificación?

Si nada cambia, la descertificación podría ser leve o intermedia, pero "aún hay margen de acción", según la presidente del gremio, María Claudia Lacouture.

"El Gobierno de Estados Unidos ha dado muestra del interés frente a Colombia, de apoyar y de poner sobre la mesa acciones que nos permitan contribuir a algo que, más allá que una imposición por un tercer país, se establezca desde Colombia que es una necesidad de país. Y es que el flagelo del narcotráfico para Colombia es un tema que ha cobrado vidas", dijo Lacouture.

Es decir, técnicamente la decisión sería quitarle la certificación a Colombia, sin embargo, es probable que el Gobierno de los Estados Unidos pueda dilatar esa decisión y darle margen de maniobra al país si ve voluntad política y acciones convincentes en el corto plazo.

Por ejemplo, en el punto más importante de esta calificación, que es la reducción de los cultivos ilícitos, Colombia se rajó y Amcham le da entre 0.5 y 1 sobre 5 al país. ¿Por qué? Porque las hectáreas cultivadas de coca ya superan las 252.000. Al país no le fue demasiado bien en interdicción y control del tráfico y tampoco en extradiciones y justicia.

Publicidad

Es de recordar que en las últimas semanas se han suspendido algunas extradiciones.

Colombia tiene 70 % de probabilidades de perder certificación antidrogas: Amcham Foto: Amcham

¿Por qué debería importar que Colombia pierda la certificación de lucha contra las drogas?

Porque tiene implicaciones económicas. Según Amcham, solo en turismo el país podría dejar de recibir unos 1.000 millones de dólares anuales si Estados Unidos endurece las advertencias de viaje a sus ciudadanos.

También podría tener implicaciones en los organismos multilaterales si Estados Unidos bloquea el acceso a los recursos a través de vetos, y ni qué decir de los recursos de la cooperación que ese país hace el Gobierno nacional y especialmente hacia la fuerza pública.

Publicidad

Aunque las sanciones comerciales no forman parte de la batería usual de sanciones a los países que no cooperan en la lucha contra las drogas, Lacouture recordó que estamos en un escenario de guerra comercial y por tanto, movidas de ese tipo no se pueden descartar del todo.

Hoy Colombia tiene un 10 % de arancel para la entrada al mercado norteamericano, de cerca de la mitad de sus productos; sin embargo, esa es la tarifa más baja de arancel que ha impuesto Estados Unidos en esta nueva era. Otros países han tenido aranceles, incluso superiores al 100 %.



¿Qué puede hacer el Gobierno para evitar una descertificación?

Tanto el senador republicano, Bernie Moreno como María Claudia Lacouture, advirtieron al país que lo que necesita Estados Unidos es ver acciones contundentes contra el tráfico de drogas en las próximas semanas.

"¿Qué se necesita? Definitivamente, un plan de acción que, si bien no va a lograr erradicar las 30.000 hectáreas (...) si se puede mostrar la esa voluntad que espera Estados Unidos tener un plan de acción. Esa contundencia de acción que se requiere para poder cumplir. Eso es, en este momento, lo más importante. Entonces, sí hay un campo y sí hay una oportunidad y un margen de acción", concluyó.