Congreso aprueba Presupuesto General de la Nación para el año 2026

Aunque las relaciones entre el Ejecutivo y el Senado en los últimos meses han estado marcadas por tensiones y choques constantes, el Gobierno del presidente Petro logró un triunfo en la tarde de este jueves con la aprobación en último debate de proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2026.

Con 50 votos por el Sí y 27 votos por el No, la plenaria del Senado aprobó una proposición presentada por el senador John Jairo Roldán (Partido Liberal) en la que pedían acoger el texto aprobado en la noche de este miércoles y que no tuvo cambios frente a la ponencia presentada para segundo debate en ambas corporaciones.

Uno de los puntos de mayor preocupación con el texto aprobado tiene que ver con el artículo 90 que a consideración del Senador conservador Efraín Cepeda toma los recursos de las pensiones de los colombianos y los destina para gastos de funcionamiento y la implementación de la reforma pensional y el pilar solidario.

“El artículo 90 dice que el Gobierno nacional puede apoderarse de los recursos de las pensiones de los colombianos. Aquellos colombianos que nos están mirando a esta hora tienen en peligro su pensión de jubilación porque el gobierno se la va a gastar. Allí ese artículo los autoriza para que se vaya por el hueco negro del gasto de funcionamiento que ya crece en 37 billones de pesos este año y que seguramente van a utilizar para fines electorales (...) Estoy seguro de que van a llover demandas y yo lo advertí. Este presupuesto podría quedar en el limbo con el limbo que está hoy la reforma pensional”, explicó Cepeda.



Otra de las reservas de los congresistas tiene que ver con la redistribución presupuestal en varias entidades, como por ejemplo una asignación de hasta $289.000 millones para el Dapre, $80 mil millones para el Congreso y $580.000 millones de pesos para la Procuraduría.

“Muy peligrosas estas nuevas asignaciones, plata que se presta para mermelada pura y dura en plena campaña. Expone el presupuesto a una nulidad. Llevamos año y medio en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. ¿Por qué? Porque a última hora se acogió el texto de la otra Cámara. Eso es un riesgo de vicio”, aseguró la senadora verde Angélica Lozano.

Por su parte, el Ministro de Hacienda, Germán Ávila aseguró que los recursos del sector defensa están garantizados y que los 280 mil millones para el Dapre son para fondo paz para "atender las necesidades de inversión en todas las zonas en las cuales se adelantan los procesos de paz, se adelantan los procesos de sustitución de cultivos y las poblaciones que son beneficiarias de los acuerdos firmados por el gobierno y los acuerdos de paz que se han firmado en todo el país".

El proyecto pasa ahora a sanción presidencial, pero varios congresistas anunciaron demandas ante la Corte Constitucional. El presupuesto entrará en vigencia el 1ro de enero de 2026.