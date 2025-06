Contratos a término fijo pasarán a indefinidos tras 4 años, pero deben cumplir esta condición

La nueva reforma laboral, sancionada por el presidente y recogida en la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, transformará por completo las reglas del juego para los contratos a término fijo en Colombia. A partir de ahora, estos contratos no podrán extenderse por más de cuatro años. Si lo hacen, se convertirán automáticamente en contratos a término indefinido. Sin embargo, esta transición no será retroactiva.

Así lo explicó Angélica Carrión, socia de la firma López & Asociados y expresidenta del Colegio de Abogados del Trabajo, al detallar que “Los contratos a término fijo que pasen de cuatro años, firmados a partir del 25 de junio de 2025, van a convertirse en indefinidos”. Es decir, el conteo de los cuatro años comienza a partir de esa fecha. Contratos que ya llevaban tiempo acumulado no se verán afectados hasta cumplir ese nuevo periodo posterior a la entrada en vigencia.

“La redacción de la norma nos dejó claro que si traemos unos contratos que traen unos años acumulados hacia atrás, esos no van a contar dentro del límite de los cuatro años”, aclaró Carrión en Mañanas Blu 10:30. En consecuencia, un contrato firmado, por ejemplo, en 2022 y que ya lleve tres años, no se convertirá automáticamente en indefinido al cumplir el cuarto año en 2026. Solo a partir del 25 de junio de 2029, si sigue vigente, podría cambiar de modalidad.

La conversión, según la experta, será automática desde el punto de vista legal, aunque podría requerir intervención judicial en caso de disputas: “Lo que el juez va a hacer es decir: este contrato se convirtió por disposición legal en contrato indefinido”.

La medida busca evitar que empresas mantengan indefinidamente a sus empleados bajo figuras temporales. “Nadie va a mantener más de cuatro años, después del 25 de junio hacia adelante, un contrato fijo porque se va a convertir en indefinido”, dijo Carrión, señalando que esto obligará a las compañías a revisar y reorganizar sus políticas de contratación y provisiones contables.

No obstante, esta regla no aplica a todos los casos. Por ejemplo, los profesores contratados bajo la modalidad de “año calendario”, según el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, no están cobijados por esta disposición: “Esos contratos no se tocan por la reforma laboral, siguen iguales”, precisó la experta.

La reforma, que incluye además cambios en los contratos de aprendizaje, condiciones para trabajadores domésticos y regulación para plataformas digitales, aún tiene varios aspectos por reglamentar en los próximos 12 meses. Mientras tanto, empresas y trabajadores deben prepararse para un reordenamiento profundo en sus relaciones laborales.

