¿Cuándo se girarán los 80.000 pesos restantes del Ingreso Solidario?

El director de DNP, Luis Alberto Rodríguez, expresó que el Gobierno Nacional girará en los próximos días los 80 mil pesos que hacen falta para los beneficiarios del programa de Ingreso Solidario y que se espera que beneficie a más de tres millones de hogares colombianos que están afectados por cuenta de la pandemia del coronavirus.

“La transferencia es de 240,000 pesos durante la cuarentena y básicamente la dividimos en dos pagos: uno de 160.000 y otro de 80,000 . El primer pago es el que ya ha arrancado y esperamos completar los dos giros muy pronto, eso ya tiene una reserva presupuestal, los recursos salen del FOME”, manifestó Rodríguez.

Durante el debate de control político, el director de Planeación Nacional señaló, además, que este miércoles se iniciará la entrega que beneficiará a alrededor de 1.8 millones de hogares que no tienen cuentas bancarias.

“Esperamos a partir del 22 de abril empezar a hacer los giros para los hogares que no están bancarizados, hogares que están ubicados en municipios en los que la bancarización no ha incrementado y por lo tanto no tienen una cuenta de ahorros, ni nada por el estilo”, indicó Rodríguez.

Expresó que se han hecho más de un millón de transferencias a las familias que más lo necesitan y que tenían una cuenta bancaria, luego de la revisión que realizó la Registraduría.

Por otro lado, reveló que por cuenta del coronavirus, obras como la primera línea del metro de Bogotá y la tercera de Medellín se podrían ver afectados.

