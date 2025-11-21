Davivienda Group se incorpora oficialmente a la Bolsa de Valores de Colombia

Davivienda Group completó con éxito su primera emisión pública de acciones, tanto comunes como preferidas, un paso clave en su transición hacia la estructura de holding y en su ingreso oficial como nuevo emisor de la Bolsa de Valores de Colombia.

En total, se adjudicaron 18.933 acciones comunes y 111,7 millones de acciones preferidas, lo que representó una participación del 95,5% del total ofrecido. Con esta adjudicación, Davivienda Group consolida, de manera directa e indirecta, el 98,9% del capital del Banco Davivienda.

La compañía aseguró que este paso fortalece su posición en la región y la prepara para la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá.

“Este paso que damos hoy con la inscripción de Davienda Group en la bolsa y también con la transición de los accionistas de las acciones de Banco Davienda a las acciones de Davienda Group es un paso esencial dentro del proyecto de integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica. Estamos a la espera de las últimas autorizaciones legales, una vez se obtengan esas últimas autorizaciones, vendrá un proceso en donde Scotiabank aportará a Davienda Group las acciones correspondientes a las operaciones en esos tres países”, afirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda.



Por su parte, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia destacó la importancia del ingreso de Davivienda Group para el mercado de capitales.

“Es un hito muy importante porque va a poner a disposición del mercado la posibilidad de invertir en una estrategia que es la que está desarrollando el grupo Davivienda. Entonces, la posibilidad de estar a través de Davivienda Group con la propiedad de Banco Davivienda, las otras inversiones que tiene el grupo como parte de lo que viene en el tema de Scotia, es una oferta de valor muy importante para el mercado. El mercado de capitales tiene la gran bondad de que permite a los emisores y a sus accionistas participar, digamos, y capturar los beneficios de este tipo de movidas estratégicas”, aseguró Andrés Restrepo Montoya, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.