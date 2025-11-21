En vivo
Davivienda Group se incorpora oficialmente a la Bolsa de Valores de Colombia

Tras completar con éxito su primera emisión pública de acciones, Davivienda Group ingresó este viernes como nuevo emisor a la Bolsa de Valores de Colombia.

