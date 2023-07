Declaración de renta 2023: fecha límite para personas naturales

El próximo 9 de agosto empiezan las fechas límites para que las personas naturales que cumplan una serie de requisitos hagan su declaración de renta. De no hacerlo, como mínimo, deberá pagar una multa de $424.000.

¿Qué personas naturales deben declarar renta en 2023?

Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $171.018.000.

Que los ingresos totales del año gravable 2022 sean iguales o superiores a $53.206.000.

Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable 2022 sean iguales o superiores a $53.206.000.

Que el valor total de las compras y consumos durante el año gravable 2022 sea igual o superior a $53.206.000.

Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año gravable 2022 sea igual o superior a $53.206.000.

Fechas de Declaración de Renta en Colombia Fechas de Declaración de Renta en Colombia Fecha Rango de NIT Agosto 9 01-02 últimos dos dígitos del NIT Agosto 10 03-04 últimos dos dígitos del NIT Agosto 11 05-06 últimos dos dígitos del NIT Agosto 14 07-08 últimos dos dígitos del NIT Agosto 15 09-10 últimos dos dígitos del NIT Agosto 16 11-12 últimos dos dígitos del NIT Agosto 17 13-14 últimos dos dígitos del NIT Agosto 18 15-16 últimos dos dígitos del NIT Agosto 22 17-18 últimos dos dígitos del NIT Agosto 23 19-20 últimos dos dígitos del NIT Agosto 24 21-22 últimos dos dígitos del NIT Agosto 25 23-24 últimos dos dígitos del NIT Agosto 26 25-26 últimos dos dígitos del NIT Agosto 29 27-28 últimos dos dígitos del NIT Agosto 30 29-30 últimos dos dígitos del NIT Agosto 31 31-32 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 1 33-34 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 4 35-36 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 5 37-38 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 6 39-40 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 7 41-42 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 8 43-44 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 11 45-46 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 12 47-48 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 13 49-50 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 14 51-52 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 15 53-54 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 18 55-56 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 19 57-58 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 20 59-60 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 21 61-62 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 22 63-64 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 25 65-66 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 26 67-68 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 27 69-70 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 28 71-72 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 29 73-74 últimos dos dígitos del NIT Octubre 2 75-76 últimos dos dígitos del NIT Octubre 3 77-78 últimos dos dígitos del NIT Octubre 4 79-80 últimos dos dígitos del NIT Octubre 5 81-82 últimos dos dígitos del NIT Octubre 6 83-84 últimos dos dígitos del NIT Octubre 9 85-86 últimos dos dígitos del NIT Octubre 10 87-88 últimos dos dígitos del NIT Octubre 11 89-90 últimos dos dígitos del NIT Octubre 12 91-92 últimos dos dígitos del NIT Octubre 13 93-94 últimos dos dígitos del NIT Octubre 17 95-96 últimos dos dígitos del NIT Octubre 18 97-98 últimos dos dígitos del NIT Octubre 19 99-00 últimos dos dígitos del NIT

Al no declarar renta se le aplicará una sanción del 20 % basada en el valor de las consignaciones bancarias o los ingresos brutos de la persona. Foto: creada con IA de Bing Image Creator

Sanciones por no declarar renta

Sanción por extemporaneidad: si presenta la declaración de renta después de la fecha límite establecida, deberá pagar una sanción. Esta sanción equivale al 5 % del impuesto a cargo y aumenta con cada mes o fracción de mes que pase entre la fecha límite de pago y la fecha en la cual presente la declaración de renta.

Sanción mínima en 2023: la sanción mínima que se pagará en 2023 por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas con la DIAN es de $424.000. Esto significa que, aunque el impuesto a pagar sea cero, si presenta la declaración un día después de la fecha límite, deberá pagar esta sanción mínima.

Advertencia y plazo para el pago: al presentar la declaración fuera del plazo establecido recibirá un mensaje de advertencia y se te notificará que cuenta con un mes máximo para realizar el pago correspondiente del impuesto. Si no cumple con este plazo, se le anexará un 10 % adicional, según lo establecido en el artículo 642 de la ley.

No presentar declaración: si no declara los impuestos sobre la renta en ninguno de los casos anteriores, se aplicará una sanción del 20 % basada en el valor de las consignaciones bancarias o los ingresos brutos de la persona. Esto se calculará en relación con el período en el que no declaró los impuestos o en relación con los ingresos de la última declaración que haya realizado.

