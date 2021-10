Día sin IVA: los requisitos que deben informar los comerciantes a los clientes

Los comerciantes deben poner avisos afuera de los locales y en sus páginas web donde les expliquen a los clientes cuál será la logística para este 28 de octubre, por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por ejemplo, deben informar si tiene que inscribirse antes, si van a asignar turnos para entrar, si habrá fila virtual para comprar, si necesita requerimientos especiales en su computador para entrar y, cuál es el tiempo de espera estimado, entre otras.

También deben ser muy claros sobre los precios de los productos en etiquetas y publicaciones en internet. La idea es que el usuario no se confunda y le expliquen si ese precio tiene ya la exención de IVA o no, si se trata de un producto que normalmente no paga IVA o si aplica alguna promoción.

Tenga en cuenta que tanto los comerciantes como el propio Gobierno nacional han advertido que como consecuencia de la crisis global de contenedores y materias primas, es posible que algunos productos se agoten en la primera jornada o tengan precios elevados.

Este año también se va a permitir las compras en efectivo, pero no es obligación de los comerciantes participar en la jornada, ya que ellos deben cumplir varios requisitos ante la DIAN.

Siga y escuche la Intérprete en Spotify: