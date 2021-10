Los 10 mandamientos del Día sin IVA: consejos para que no lo tumben ni acabe comprando por impulso

Este 28 de octubre se celebrará en Colombia el Día sin IVA, la primera de tres jornadas en 2021 en la que los consmidores podrán adquirir un grupo importante de productos sin tener que cancelar el Impuesto al Valor Agregado del 19 %.

En Mañanas BLU, expertos formularon importantes consejos para cumplir las expectativas y no fallar en el intento de acertar en las compras.

1. Verificar los productos: no todos tendrán descuento. Hay personas que creen, por ejemplo, que materiales de construcción serán más baratos y eso no es verdad. Consulte aquí la lista de productos con descuento . Además, tenga en cuenta que solo podría adquirir hasta tres unidades de cada uno.

2. Al que madruga, Dios le ayuda. Tenga en cuenta que muchas plataformas permiten separar productos desde este miércoles, para que este jueves que es el Día sin IVA, solo sea pagarlo.

3. Si no va a comprar nada, no congestione los sitios virtuales. Evite ser de la 'familia Miranda', ya que puede quitarle la oportunidad a otras personas de hacer compras efectivas.

4. Pilas con la tarjeta de crédito. No tiene sentido que haga compras y difiera a 12 cuotas, porque así pagará una tasa de interés cercana al 30 %. Intente, en la medida de lo posible, pagar en una o dos cuotas.

5. Revise la página propia de cada marca. ir al portal oficial del productor puede ser una manera de obtener precios más cómodos; además, puede obtener mayores descuentos.

6. Constate que el comercio que frecuenta factura electrónicamente. De otra forma, no podrá disfrutar de la jornada de descuento.

7. Haga una lista de las cosas que de verdad necesita, como por ejemplo los útiles escolares de los hijos para el año entrante y los regalos de Navidad, entre otros.

8. Compare precios. No está de más ir a otro almacen. Conocer varias ofertas, entre tres o cuatro, puede ayudarle a tener varias opciones y decidirse por la de mayor economía o calidad.

9. Acceda a los portales de comercio electrónico de manera segura, constatando que sean sitios verificados y con protocolos de seguridad totalmente fiables.

10. No compre cosas inútiles: no todo lo que brilla es oro. No basta que algo sea barato para comprarlo. Priorice sus necesidades y no derroche su plata de forma improductiva.

