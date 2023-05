Dian denuncia a deudores morosos: cárcel para los que deban desde $25 millones

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la entidad está denunciando a personas naturales y jurídicas que no están pagando los impuestos que deben y señaló que el último recurso es llevar a cabo una denuncia de carácter penal contra los evasores, lo que significa una amenaza para cerca de 320.000 personas.

La culminación de un proceso

Según el director de la DIAN, esta medida es la culminación de un proceso de recobranza de una serie de deudas que distintos individuos y empresas tienen con la DIAN. En este sentido, ha afirmado que después de seguir una serie de procesos de recobranza, la denuncia de carácter penal se convierte en el último recurso para tratar de hacer que estos deudores paguen lo que deben.

Las personas que se enfrentan a una denuncia de este tipo pueden llegar a enfrentarse a penas de cárcel. Además, dijo que este proceso penal no es inmediato, y que tiene lugar después de que se hayan agotado todos los recursos legales para tratar de hacer que estos deudores paguen lo que deben.

Cobrarle al cliente y no pagar

Una de las prácticas más habituales que se llevan a cabo por parte de las empresas que evaden el pago de impuestos es la de cobrarle al cliente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto al Consumo y no pagárselo después a la DIAN. Según Reyes, este es un error que muchas empresas cometen y que les lleva a acumular deudas con la entidad.

En este sentido, el director de la Dian dijo que estas empresas actúan como agentes del Estado, ya que están recaudando recursos que no son suyos, sino del Estado. Por este motivo, la DIAN reveló el lunes que esta situación es inaceptable y que está dispuesta a llevar a cabo todas las acciones necesarias para hacer que estas empresas paguen lo que deben.

Una deuda de más de 14 billones de pesos

El director de la DIAN dijo en Mañanas Blu que la cifra que se ha manejado hasta el momento en relación a la cantidad de deuda que tienen las empresas con la entidad es de más de 14 billones de pesos. Según manifestó, esta cifra sale simplemente de los datos que tiene la DIAN con respecto a estas transacciones comerciales, y no tiene en cuenta la evasión fiscal, que es mucho más grande.

El proceso administrativo y el proceso penal

El director de la DIAN explicó que la Fiscalía tiene la facultad de desistir del proceso penal y que la mejor manera de asegurarse de que estos procesos no tengan lugar es llegando a un acuerdo de pago con la DIAN.

