La economía colombiana pasó de crecer un 1.8 % en el tercer trimestre del año pasado a 3.6 % este año, una cifra que superó las expectativas de la mayoría de analistas económicos. Los analistas consultados por Fedesarrollo por ejemplo, estaban esperando una cifra más cercana al 2.8 %.

El crecimiento de la economía fue impulsado por la administración pública, el comercio y la industria. En la administración pública el protagonismo se lo llevó la educación, con un crecimiento del 11 %. En comercio, el dato a destacar tiene que ver con la venta de vehículos automotores y motocicletas, que crece un 8.4 %.

Por último, el crecimiento del 4.1 % de la industria está explicado por el buen momento de la confección de prendas de vestir, la fabricación de muebles y colchones y la elaboración de productos alimenticios.

Economía colombiana se acelera y crece 3.6 % en el tercer trimestre del año: Dane

En contraste, continúa la crisis de la minería; el sector se contrajo un 5.7 % por cuenta de la menor producción de petróleo, de gas y carbón.



El otro sector en rojo fue la construcción. Solo el componente de edificaciones (casas, oficinas, bodegas y otros) cayó un 8.3 %. Sin embargo, esa caída fue mitigada por el buen momento de las obras civiles, que tienen un crecimiento del 13.1 %.

La economía se ve impulsada principalmente por el consumo, no solo el de los hogares, sino también el del gobierno, que creció un 14.2 %. En contraste, la inversión está creciendo mucho más lentamente (+2.2%).