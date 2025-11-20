En vivo
Economía

El difícil camino que enfrenta la reforma tributaria en el Congreso; ya hay ponencia de archivo

El difícil camino que enfrenta la reforma tributaria en el Congreso; ya hay ponencia de archivo

Incluso ya se radicó una ponencia de archivo por parte de Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde.

