El difícil camino que enfrenta la reforma tributaria en el Congreso; ya hay ponencia de archivo

La reforma tributaria, que busca recaudar $16 billones de pesos, tiene varios oponentes en el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se ha reunido con coordinadores ponentes para buscar destrabar el proyecto que se enfrentará en simultáneo a cuatro comisiones.

“Sí se evidencia que hay una intención, una voluntad y una estrategia para sabotear y para oponerse al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno. Un proyecto de ley que además de generar recaudos de la economía que está en crecimiento para completar el presupuesto general de la Nación y así garantizar inversión en justicia social”, dijo Támara Argote, representante por el Pacto Histórico.

Y es que los tiempos para esta ley de financiamiento se aprietan. La presentación del ministro de Hacienda será el próximo martes ante las cuatro comisiones económicas de Senado y de Cámara; y su tarea no es fácil, todas deben aprobar este proyecto. Si solo una comisión no lo aprueba, el proyecto muere.

Reforma tributaria Foto: Banco de la República, referencia

Incluso ya se radicó una ponencia de archivo por parte de Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde.



“Acabamos de radicar ponencia de archivo a la reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentó. Una reforma que hoy pretende recaudar 26 billones de pesos, metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media”, agregó Miranda.

Este martes espera también que en la comisión tercera del Senado la oposición erradique otra ponencia de archivo, en donde al parecer cuentan con las mayorías para que la reforma tributaria no vea la luz.

