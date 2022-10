El impacto del coronavirus podría ser devastador para el empleo: director del DNP

El Gobierno Nacional está anticipando un fuerte golpe para la economía colombiana con una contracción de entre el 2% y el 3%, según datos preliminares del Departamento Nacional de Planeación.

“El impacto en desempleo y pobreza puede ser devastador si esto se mantiene como está hoy, pero no me atrevo a hablar de números definitivos en este sentido porque creo que no hay información suficiente todavía”, aseguró el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, en un encuentro virtual con congresistas.

En las condiciones actuales la mitad de las actividades están paralizadas aunque hay algunos incrementos en áreas como alimentos, domicilios y transacciones financieras por Internet.

Ya el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había admitido que el país entraba a su peor trimestre en materia económica.

