Emitir y prestar no es lo mismo: expertos opinan a propuesta de Petro sobre Banco de la República

Polémica se levantó en los últimos días por la propuesta del senador Gustavo Petro, que sugirió una nueva cuarentena de 14 días en todo Colombia por el aumento de casos de coronavirus; además, pidió que para financiar el confinamiento se solicite un préstamo al Banco de la República.

“Dejar de financiarse endeudando el país con la banca privada nacional y extranjera y pasar a endeudarse a cero por ciento de interés con el Banco de la República, y por esa vía redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre”, publicó en Twitter el senador de Colombia Humana.

1. Dejar de financiarse endeudando el pais con la banca privada nacional y extranjera y pasar a endeudarse a cero por ciento de interés con el Banco de la República, y



2. Por esa vía redistribuir los ingresos.en favor de la población más pobre — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 30, 2021

Precisamente, sobre este tema el senador Roy Barreras y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dieron su opinión en Mañanas BLU, cuando Colombia Está Al Aire. Asimismo, señalaron la diferencia entre prestar dinero y emitir más billetes.

"Una cosa es emitir y otra que el Banco de la República le preste a los gobiernos. El Banco Central de Japón lleva 25 años prestándole al gobierno. Hay diferencia sutil entre préstamo y la emisión", afirmó Barreras.

Por su parte, Cárdenas indicó: “Emitir billetes no es una cosa inocua. Cuando usted pone el Banco de la República a emitir, llena la economía de pesos y eso a la larga genera inflación. Al final, lo que es barato, sale caro”.

Y agregó: “El problema de pobreza no se resuelve emitiendo billetes. Se resuelve generando el empleo suficiente no solo para tener qué comer y cómo vivir, sino para acceder a educación”.

Publicidad

En cuanto a la idea de utilizar el Banco de la República para un financiamiento, Cárdenas aseguró que “el Gobierno no tiene en este momento líos porque no se le preste. El problema del Gobierno no es de financiamiento, sino que se ha endeudado mucho".

Finalmente, Barreras le dio la razón a Gustavo Petro: “Tiene razón en que es mejor pedirle prestado al que lo hace más barato que a la banca internacional, máxime cuando se perdió el grado de inversión".

Escuche el análisis del tema en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: