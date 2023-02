Conozca el emprendimiento que ayuda a familias colombianas a ubicarse en Canadá

There in Canada es un emprendimiento de colombianos en el país norteamericano. Ellos se encargan de acompañar a la personas para encontrar sus primeras viviendas en este país y que el proceso no sea tan difícil y demandante. Además, formaron una red de apoyo para conectar personas en Vancouver. Esteban Betancourt habló en En Blu Jeans sobre este emprendimiento.

“Algo que nos gustaría resaltar de este emprendimiento es que además de asesorarlos con la búsqueda de vivienda, es que somos una red de apoyo de las familias que deciden dejarlo todo, en algo tan difícil como arrancar de cero. Somos una comunidad muy grande donde nos apoyamos los unos a los otros, somos personas creyendo en nuestros sueños y cumpliéndolos”, indicó.

Por su parte, Alejandro Rubio contó cómo nació el emprendimiento y lo que busca con su idea de negocio en un país diferente al suyo.

"Nace desde de la necesidad de familias y a parejas a dejar una casa en sus países de origen, pero que también sientan que están recibiendo una casa en Vancouver. Nosotros vivimos esa situación, queremos que la transición se lo más fácil”, señaló.