En riesgo 500.000 empleos por propuesta de MinTrabajo: empresas de servicios temporales

Hasta medio millón de empleos en Colombia están en riesgo hoy en día por cuenta de la propuesta de decreto del Ministerio del Trabajo que pretende combatir la tercerización laboral ilegal prohibiendo la mayor parte de la contratación a través de empresas de servicios temporales, de acuerdo con el gremio del sector, Acoset.

La propuesta de decreto, revelada por Blu Radio, establece un listado de indicios para que un inspector laboral determine que existe una intermediación laboral ilegal y establece que ninguna empresa puede tener a más del 10% de su personal contratado a través de empresas de servicios temporales. Para el Gobierno, la tercerización laboral ilegal es una trampa a los trabajadores y un “dumping social” que debe ser combatido. Se establecerían multas de hasta 7.100 millones de pesos e incluso la suspensión temporal de actividades.

"Con esta propuesta están en riesgo de entrada 50.000 empleos directos con todas las garantías de ley en esta época de temporada y se están afectando indirectamente la continuidad de más de 500.000 empleos también formales que estas empresas tienen para atender requerimientos estacionales eventuales de todos los sectores económicos del país", advirtió en Blu Radio el presidente de Acoset, Miguel Pérez.

La intermediación laboral en sí misma no está prohibida en el país y en los últimos años se ha convertido en una fuente adicional de empleo formal con prestaciones sociales para los trabajadores.



A semanas de navidad, Gobierno alista decreto que limita contratación por temporales Foto: ImageFx

Según Acoset, el decreto podría reducir hasta en 60 % el mercado para las empresas de servicios temporales. Además, la propuesta llega cuando la temporada navideña está a mitad de camino y ya hay contrataciones en curso en sectores como hoteles, restaurantes, comercio e industria.

"Un borrador de decreto a estas alturas de la vida, que le está quitando piso a un servicio tan importante y a una contratación de personal tan importante, pues lógicamente afecta de manera directa contratación estacional formal, afecta de manera directa la competitividad y productividad de las empresas que ya están en módulo época navideña. O sea que, como lo estamos diciendo, entonces Navidad sin empleo, qué triste Navidad; es que estamos en plan de que fomentemos una Navidad con empleo, con ingresos, con felicidad, no una Navidad triste poniendo obstáculos al empleo formal", agregó.

Publicidad

La discusión sobre el empleo temporal ya se había dado durante los debates de la reforma laboral en el Congreso y, aunque la propuesta inicial del Gobierno era prohibirla en términos similares a los de la propuesta de decreto, la decisión final del Congreso fue permitir el empleo temporal pero con limitaciones.

Acoset le pide al Gobierno que reconsidere esta propuesta de decreto y enviará una comunicación formal en ese sentido. El plan del Gobierno es recibir comentarios sobre su propuesta hasta el próximo 7 de diciembre, lo que implica que la firma definitiva podría darse el próximo año.

Los sectores más afectados son logística, retail, consumo masivo, call centers, manufactura, vigilancia, servicios aeroportuarios, hotelería, turismo y servicios, entre otros.