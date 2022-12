Encrucijada del Gobierno: desaceleración económica o incremento de inflación

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró desde Corabastos que si se consolida la reducción en los precios de los alimentos, registrada el día de hoy, no habría necesidad de un incremento en las tasas de interés.



“Si en el mes de agosto vemos que estas tendencias, que estamos observando en Corabastos, de unas caídas muy significativas en los precios de los alimentos se consolidan esa caída en los precios de los alimentos, pues habrá razones a finales de este mes cuando se reúna nuevamente la Junta Directiva del Banco de la República para no tener que subir la tasa de interés , eso lo sabremos en ese momento, el último día del mes que sesionará la Junta Directiva”, dijo Cárdenas.



La principal razón por la que el Gobierno no quiere que sigan subiendo las tasas de interés es para evitar una desaceleración de la economía. Sin embargo, para los expertos, es vital que el Emisor continúe controlando la inflación, pues ésta impacta directamente en el bolsillo y costo de vida de los colombianos.



“La encrucijada está entre desincentivar consumo o incentivar el consumo arriesgándonos a que exista inflación, ese es básicamente el conflicto que tiene el Gobierno. El Gobierno no quiere que se desacelere la economía, no quiere que se desincentive el consumo, pero el Banco de la República al ver la inflación necesita desincentivar el consumo para mantenerla controlada”, explicó el experto Jarek Duque.



Por su parte, el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, ha asegurado que las decisiones de la Junta Directiva son técnicas y están enfocadas precisamente en controlar los incrementos de la inflación, por lo que continuarán tomando las decisiones necesarias para que este índice de costo de vida de los colombianos se encause por el rango proyectado.