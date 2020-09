¿Es momento de marchar en medio de la grave crisis económica de la pandemia?

Una parte del país sigue saliendo a marchar y manifestar su inconformismo en medio de una pandemia que afecta a miles de colombianos. Desde el sector productivo se hizo una crítica a las movilizaciones pues consideran que no es el momento debido a las dificultades generadas por la crisis económica.

La exsenadora Cecilia López debatió sobre el tema en Mañanas BLU 10:30, junto a Carlos Felipe Prada, vicepresidente de la Anif, y Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Cecilia López afirmó que prohibir las marchas es un error profundo.

“Hay un error profundo. La razón por la cual esta economía no se está reactivando, cuando se abrieron desde abril muchos sectores de la producción, no son las marchas. No es un día que se deje de marchar”, dijo la excongresista.

“Lo que está frenando es que el Gobierno se ha equivocado. La estrategia ha sido reactivar por el lado de la producción y Colombia tiene una crisis de demanda, con un desempleo de más del 20 %, con una cobertura en términos de ayuda en sectores vulnerables tan ridículamente baja”, agregó López.

Según el vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Carlos Felipe Prada, las movilizaciones sí impactan.

“Hay que hacer unas reflexiones sobre la oportunidad y pertinencia de tener este tipo de jornadas que lo que hacen es mermar la confianza de los consumidores”, sostuvo.

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciante (Fenalco), marchar no va a generar las soluciones que necesita el país.

“Aquí todos los días hay un pretexto distinto para marchar. Marchar no es la forma de sacar las soluciones, las soluciones están en la propuestas concretas y reales”, opinó Cabal.

