Así transcurrió la jornada de protestas y marchas en Colombia, mayoritariamente pacíficas

Miles de colombianos se movilizaron nuevamente este lunes contra los excesos policiales en manifestaciones menos violentas que las que desató el reciente homicidio de Javier Ordóñez.

Sindicatos y estudiantes encabezaron caravanas, concentraciones y marchas que terminaron en algunos choques con la fuerza pública en el centro de Bogotá, principal punto de encuentro.

A esta hora inicia la movilización convocada desde el Portal de la 170 rumbo a la calle 100, en el momento hay un aforo aproximado de 50 personas.



Uniformados de la Policía hacen acompañamiento #MañanasBLU https://t.co/InOMfTETrU pic.twitter.com/gRkFZf6sNt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 21, 2020

Escuadrones antidisturbios intervinieron para contener acciones "violentas" en Bogotá, Medellín y Pasto, según el general Óscar Atehortúa, máximo comandante de la policía.

Se registraron fuertes enfrentamientos en Pasto entre el Esmad y grupos de estudiantes encapuchados #VocesySonidos pic.twitter.com/HrtKHGQ3Je — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 21, 2020

Al menos nueve personas fueron detenidas tras protagonizar destrozos en entidades financieras y bienes públicos, añadió el oficial.

Después de una pausa de once días, jóvenes con mascarillas regresaron a las calles para expresar su desconfianza y rabia contra la policía en movilizaciones que en su mayoría fueron pacíficas.

La policía cifró unas 5.600 personas en 142 movilizaciones, aunque la concurrencia parecía sensiblemente mayor al final de la tarde.

La jornada fue convocada por el Comité Nacional de Paro para rechazar la política social y económica del Gobierno del presidente Iván Duque y la violencia policial encarnada en la muerte de Javier Ordóñez.

Igualmente, los manifestantes mostraron su rechazo a la violencia que afecta al país, en especial a las masacres que este año se han cobrado la vida de decenas de personas en las regiones y a los asesinatos de líderes sociales.

Durante la jornada, manifestantes hicieron plantones y movilizaciones en al menos ocho puntos de Bogotá, así como una caravana liderada por sindicalistas que adornaron sus vehículos con globos y banderas de Colombia.

Estas manifestaciones tenían como objetivo retomar las multitudinarias protestas de noviembre del año pasado, pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 hoy no se vieron grandes movilizaciones.

TENSIÓN Y ENFRENTAMIENTOS

El punto de encuentro fue la Plaza de Bolívar de Bogotá, centro del poder de Colombia, a donde comenzaron a llegar centenares de personas desde temprano.

Con batucadas y pancartas con mensajes como "¿Dónde están nuestros derechos?" o "Por la vida y la paz nunca más guerra para la juventud", los manifestantes se acercaron hasta allí con consignas en rechazo a la brutalidad policial y al Gobierno.

Sin embargo, la situación se complicó cuando vándalos encapuchados comenzaron a lanzar piedras a los miembros de la Policía ubicados en la parte exterior del Palacio de Justicia.

A esta hora se genera una estampida en la Plaza de Bolívar y los manifestantes se dispersan #VocesySonidos pic.twitter.com/lVlt97GSyT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 21, 2020

A pesar de que algunos manifestantes se interpusieron entre los uniformados y los vándalos, a quienes les pidieron que dejaran de atacar a los policías, la tensión fue creciendo y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) intervino cuando a pocos metros de allí otro grupo destruyó una agencia del Banco Caja Social.

En ese momento, el escuadrón policial arrojó gases lacrimógenos y la multitudinaria protesta se dispersó entre las calles del centro histórico de Bogotá.

"Hubo una actuación criminal contra la Caja Social (...) la cual vandalizaron, destruyeron y la penetraron con la intención de hurtar algunos elementos", dijo el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, al hacer un balance de la jornada.

#Video Así quedo una sucursal de un banco en el centro de Bogotá luego de que fuera atacado por manifestantes #VocesySonidos pic.twitter.com/MHIqHVK3On — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 21, 2020

Por su parte, la alcaldesa Claudia López manifestó que tras la intervención del Esmad los ciudadanos iban a poder manifestarse sin dificultades en la Plaza de Bolívar, cosa que no ocurrió porque los enfrentamientos continuaron en zonas aledañas.

A pesar de las recientes tensiones y dolores hoy se vivió una jornada de paro nacional con miles de personas en las calles, más de 20 concentraciones y marchas mayoritariamente pacíficas.



Solo en el centro y en banderas desafortunadamente intervino el ESMAD por vandalismo. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 22, 2020

En ese sentido, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, denunció que un Policía la golpeó en varias ocasiones con su motocicleta.

"Soy absolutamente pacífica, con profundo respeto pedí que me explicaran por qué agredían y se querían llevar a un joven para el CAI (Comando de Acción Inmediata). Allí un policía me golpeó con su moto en varias ocasiones. No podemos seguir siendo víctimas de los abusos de fuerza", expresó la congresista en Twitter.

MANIFESTACIÓN CULTURAL

En el Parque de Los Hippies, la protagonista fue la cultura y quienes allí se reunieron allí lo hicieron para escuchar bandas de diferentes géneros que interpretaron canciones de rechazo a la violencia y de inconformismo por la situación del país.

Igualmente, el grupo Históricas, un comité no institucional de la Universidad de los Andes que busca reflexionar sobre asuntos de género hizo en el suelo una pintada que decía: "El único cuerpo equivocado es el cuerpo armado. (En) ¿Cuántas masacres vamos?".

Ese texto estaba acompañado de las imágenes de tres cuerpos de cuyos cuellos salían ramas y hojas de árboles que se entrelazan entre sí, mientras que en el lugar de los pies pintaron fuego.

#Video A esta hora, en el Parque de los Hippies, manifestantes se encuentran frente al CAI. No se han presentado desmanes ni alteraciones, a pesar del cierre de algunas vías aledañas #VocesySonidos pic.twitter.com/Mu00aNLhbm — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 22, 2020

RECUERDO DE LA SEMANA PASADA

Por la Avenida El Dorado, una de las principales de la ciudad, salieron estudiantes y miembros de la Guardia Indígena en medio de la algarabía y acompañados por una banda musical que le dio ritmo a la caminata.

Este es el panorama a esta hora en la calle 26 sentido oriente - occidente, a la altura de la Universidad Nacional.



Manifestantes se dirigen hacia el Centro Memoria y posteriormente a la Plaza de Bolívar #MañanasBLU https://t.co/InOMfTETrU pic.twitter.com/0cKyKtFXW7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 21, 2020

En un viaducto de la avenida los manifestantes colgaron una pancarta que decía "¿Quién dio la orden de masacrar jóvenes en Bogotá?" junto con retratos de Duque, del expresidente Álvaro Uribe y del general Atehortúa, así como del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del embajador de Colombia en EE.UU., Francisco Santos.

El hecho al que hicieron referencia es la muerte de trece personas en las violentas manifestaciones contra la brutalidad policial de los pasados 9 y 10 de septiembre que fueron desatadas por la muerte de Ordóñez.

En la misma avenida fue dibujado el rostro de Ordóñez cerca de otra pintada que decía: "Despierta país indolente".