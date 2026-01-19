Estaciones de servicio piden al Gobierno incluir toda la cadena en ajuste del precio de la gasolina

El gremio Somos Uno, que surge de la unión entre COMCE y Fendipetróleo y representa a la red de estaciones de servicio del país, se pronunció frente al anuncio del Gobierno nacional sobre la reducción de 300 pesos por galón en el precio de la gasolina, que comenzaría a regir a partir del 1 de febrero.

Así lo manifestó David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional, quien explicó que, aunque el Gobierno anunció una disminución de 300 pesos por galón a partir del primero de febrero, esta reducción coincide con la actualización anual de otros costos que también hacen parte del precio del combustible.

Según el vocero, para el primero de febrero se incrementan componentes como el impuesto nacional al consumo y el impuesto al carbono, ambos ajustados con base en el IPC del año anterior, así como el margen de comercialización minorista, lo que podría reducir el impacto real de la rebaja anunciada.

¿Cuánto debe bajar la gasolina en 2026? Foto: Freepik

Desde el gremio se aclaró que la disminución anunciada por el Ministerio de Hacienda se concentra principalmente en el ingreso al productor, es decir, el valor asociado a la refinación o importación del combustible, pero se advirtió que este no es el único elemento que compone el precio final en surtidor, tanto para la gasolina como para el diésel.



Por esta razón, Somos Uno señaló que la principal inquietud del sector es conocer cuál será la reducción neta real por galón, una vez se tengan en cuenta los incrementos simultáneos en impuestos y márgenes que entran en vigencia en febrero.

Además, el gremio reiteró que, al tratarse de un servicio público esencial, cualquier ajuste en el precio de los combustibles debe construirse considerando toda la cadena de distribución, y pidió que el precio de referencia que publique el Gobierno refleje de manera transparente todos los factores que inciden en el valor final.

El gremio aseguró que se mantendrá atento a la implementación de la medida y al comportamiento real del precio de la gasolina en las estaciones de servicio, a la espera de que las decisiones oficiales garanticen claridad tanto para los consumidores como para el sistema de abastecimiento del país.