Sector de transporte ve con buenos ojos baja de $300 en gasolina

El Gobierno nacional confirmó una disminución gradual del precio de la gasolina, una medida que busca aliviar el impacto en el bolsillo de los colombianos y actuar como herramienta contrainflacionaria. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que la reducción será ordenada, sostenible y progresiva, sin afectar la estabilidad fiscal del país.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la primera rebaja será de 300 pesos por galón y entrará en vigencia a partir del 1 de febrero. La decisión marca un giro en la política de precios del combustible, luego de varios años de incrementos que golpearon y afectaron especialmente al sector transporte.

La medida fue bien recibida por los gremios, entre ellos la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre de los Autores Especiales (Acortes), que aseguró que esta reducción beneficiará directamente a unos 12.000 vehículos de transporte especial en el país. Según el gremio, el costo de la gasolina representa el 37 % de los gastos operativos, por lo que cualquier disminución tiene un impacto significativo.

Desde el gremio recordaron que, desde el inicio del actual Gobierno, el precio de la gasolina pasó de cerca de 9.000 pesos por galón a más de 16.600 pesos en algunas regiones, lo que significó un incremento cercano al 70 %. Según Acortes, estos aumentos generaron un fuerte impacto financiero en las empresas del sector, especialmente en las pequeñas y medianas, que hoy superan las 2.500 compañías en todo el país.

“300 pesos es apenas el 3,7 sobre el 48 % que han aumentado en estos tres años. De todos modos, hay que entender que es una política del Gobierno y, si sigue disminuyendo a 300 pesos en estos meses, pues creemos que va a haber un alivio; consideramos que es muy pequeño, pero es un alivio para estos propietarios que aún continúan con los vehículos con combustible a gasolina”, señaló Luponi Sánchez Celemín, presidente de Acortes.

Por su parte, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) también respaldó la reducción del precio de la gasolina, señalando que este combustible equivale al 31 % de los costos finales del transporte intermunicipal.

Sin embargo, el gremio expresó su preocupación frente a una eventual alza en el precio del diésel, advirtiendo que esta no debería ocurrir si el Gobierno mantiene coherencia en el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se basa en criterios objetivos como el comportamiento del dólar y las referencias internacionales del barril de petróleo.

ADITT alertó que nuevos incrementos en el diésel, especialmente en los primeros meses del año, cuando la demanda de pasajeros disminuye y las tarifas tienden a la baja, podrían generar un escenario crítico para el sector, que ya enfrenta altos costos operativos.

“Todas estas decisiones en materia de precios, de tarifas, pues digamos el sector está haciendo un ejercicio muy juicioso y riguroso por tomarlas en función de los costos de operación, porque acá obviamente nosotros lo que queremos preservar siempre es el usuario”, afirmó Armando Puerto Polanillo, director económico de ADITT.

Con la reducción anunciada, los precios de la gasolina en las principales ciudades del país quedarían así:



Bogotá: de 16.491 a 16.191 pesos por galón.

de 16.491 a 16.191 pesos por galón. Villavicencio: 16.291 pesos.

16.291 pesos. Cali: 16.202 pesos.

16.202 pesos. Medellín: 16.112 pesos.

El Gobierno reiteró que esta disminución es solo el primer paso dentro de una estrategia gradual, mientras los sectores productivos esperan que la medida se mantenga en el tiempo y contribuya a estabilizar los costos del transporte y los precios que pagan los colombianos.