En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Sector de transporte ve con buenos ojos baja de $300 en gasolina

Sector de transporte ve con buenos ojos baja de $300 en gasolina

Tras años de incrementos que llevaron el precio de la gasolina a superar los 16.600 pesos por galón en algunas regiones, el Gobierno confirmó una reducción gradual desde febrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad