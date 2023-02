“Este país no puede vivir sin petróleo”: director de Planeación Nacional en Blu Radio

El director del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, en entrevista con Blu Radio, dijo que Colombia no puede vivir sin petróleo , una frase que cobra relevancia en un momento en el que el país debate sobre la transición energética.

La afirmación la hizo el director de Planeación Nacional en el marco de una propuesta sobre la necesidad que campesinos del páramo de Sumapaz dejen de cultivar papa. Para esto, y muchos proyectos más como el de la transición energética, según dijo, los recursos del petróleo siguen siendo indispensables.

“Este país no puede vivir sin petróleo. (…) La dependencia de los ingresos del Gobierno de los recursos de Ecopetrol son evidentes”, dijo González en Mañanas Blu.

Agregó que suena paradójico, pero los recursos de Ecopetrol se necesitan para acelerar la transición energética , por lo que, expresó, es necesaria más explotación de petróleo.

“Uno lo puede plantear de esta manera, que es paradójico: si Ecopetrol está sacando 750.000 barriles diarios, tal vez para hacer la transición Ecopetrol debería sacar un millón de barriles día. Ese es el tema complicadísimo. Nosotros lo que pensamos, desde Planeación Nacional, es: vamos despacio. En la medida en que vamos haciendo la transición energética pues vamos reduciendo la dependencia de petróleo, pero eso es progresivo”, puntualizó.

A la pregunta de si la frase va en contravía de lo que propone la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el director del DNP respondió que, al contrario, está de acuerdo. Asimismo, agregó que se deben buscar todos los mecanismos posibles para avanzar hacia la transición y pidió dejar a un lado la discusión sobre explotación o no de petróleo.

“Creo que la ministra de Minas está de acuerdo con este tipo de frases. Creo que el debate ha exagerado el tema de exploración o no exploración (…) Creo que el discurso tiene que cambiar a otras perspectivas más positivas. El debate podría ser: ¿por qué estamos subsidiando la gaosolina? Cambiemos el discurso porque si no cambiamos el discurso no avanzamos”, puntualizó el funcionario.

