Familias en Acción: en este link puede verificar si puede inscribirse a la fase IV

Hace unas semanas, Prosperidad Social inició una nueva etapa para el proceso de inscripción a la fase IV del programa Familias en Acción.

En las últimas horas, la entidad habilitó el enlace para consultar si se puede inscribir al programa.

“Consulta de Familias Focalizadas IV Fase. Aquí podrá consultar si usted se encuentra focalizado en la primera etapa de inscripciones de la IV Fase del programa Familias en Acción”, dice el mensaje del enlace habilitado.

Ingrese en este link y consulte si su familia está focalizada: https://familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gov.co/#popup33

Para realizar la consulta debe llenar los siguientes campos en el formulario:

Tipo de documento

Número de cédula

Primer nombre

Primer apellido

Fecha de expedición del documento

Marcar la casilla de verificación (no soy un robot)

Recuerde que el de arriba es el único enlace habilitado para la consulta y que no es necesario inscribirse. No ingrese a páginas que piden otros datos y que no tengan en el dominio estas tres letras: .gov, propio de los enlaces de las intituciones del gobierno nacional.