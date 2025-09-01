Fenalcarbón, preocupado por decreto que prohíbe exportación a Israel: “Acaba competitividad”

El Gobierno decidió implementar una drástica medida que impactará directamente al sector carbonífero del país. A través del decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, se estableció la prohibición total y sin excepciones de todas las exportaciones de carbón desde Colombia hacia Israel.

Esta normativa, que entrará en vigor 15 días después de su publicación, se mantendrá hasta que se cumplan plenamente las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza o “mientras persistan las condiciones que originaron dichas medidas”.

La justificación del decreto se basa en el asesinato de al menos 55.637 palestinos y 129.880 heridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025. Este nuevo decreto modifica una norma anterior de agosto de 2024 que sí contemplaba cláusulas de excepción, permitiendo la exportación de cerca de un millón de toneladas de carbón a Israel en el último año.

Al respecto se pronunció Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga habló de las preocupaciones que ahora hay en todo el sector. Según dijo, una vez transcurridos los 15 días de la publicación, "quedará ya totalmente prohibida la exportación de carbones hacia Israel".

Explicó que, históricamente, Colombia exportaba un promedio de 3.5 millones de toneladas de carbón anualmente a Israel entre 2020 y 2023. Con la expedición de la norma en agosto de 2024, este promedio ya había disminuido a 2.2 millones de toneladas para ese año.

Asimismo, en el primer semestre de 2025, las exportaciones se limitaron a cerca de 750.000 toneladas debido a contratos ya firmados, según añadió Cante.

Las regiones más afectadas por esta prohibición, de acuerdo con Fenalcarbón, son Cesar y La Guajira, tradicionalmente las principales zonas de donde proviene el carbón de la gran minería en el norte del país. Sin embargo, en épocas de buenos precios, los carbones del interior, como Cundinamarca, Boyacá, Córdoba y Norte de Santander, también contribuían a llenar los buques con destino a Israel.

Cante subrayó que, aunque hay nueve departamentos con una economía importante ligada al carbón, "particularmente en el departamento del Cesar y la Guajira está concentrada la mayor afectación".

Para él, este decreto no es una medida aislada, sino parte de “toda una cantidad de medidas que ha venido tomando el Gobierno nacional para acabar con la competitividad de los carbones colombianos”.

El presidente de Fenalcarbón aseveró problemas tributarios, como una sobretasa del 10 % que podría ascender al 15 % con la reciente reforma tributaria, llevando la renta nominal al 50 %.

Además, existe un impuesto del 1 % a las ventas que se convierte en 2 % para la pequeña minería.

Cante argumentó que Colombia es “tomador de precios internacionales” y que el cierre de un centro de consumo como Israel obliga a buscar otros mercados, principalmente en Asia-Pacífico.

Sin embargo, esto implica “cambiar un flete que vale 17 al Mediterráneo por uno que vale 30 27 a India o a China”. Esta situación, dijo, hace "imposible poder exportar los carbones con el actual de precios que se observa hoy en el mercado y eso significa el marchitamiento temprano de la industria de los carbones térmicos en el país".

Esto significa que el problema va más allá de los 3.5 millones de toneladas que dejarán de exportarse a Israel; recalcó que es el “efecto que todas las medidas del del Gobierno nacional está aplicando en contra del sector carbón”.

