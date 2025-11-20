Fenalco advierte efectos de aumento de dos dígitos en salario mínimo: “Lo comido por lo servido”

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, encendió las alarmas frente a la posibilidad de que el salario mínimo para el 2026 suba en dos dígitos, como lo han planteado las centrales obreras y ha sugerido el propio Gobierno.

El gremio calificó esta idea como una medida “populista” y advirtió que, lejos de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, podría terminar siendo “lo comido por lo servido”.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que un incremento de 11 %, más del doble de la inflación esperada para este año (5,2 %) y casi tres veces la proyectada para 2026 (cerca del 4 %), presionaría al alza los precios de bienes y servicios. Esto, dijo, provocaría que el beneficio inicial que sienten los trabajadores en su bolsillo se diluya rápidamente por la vía de la inflación.

“En la práctica, esto se convierte en ‘lo comido por lo servido’. Sube el salario, pero también suben los precios, y el trabajador termina sin un beneficio real”, afirmó Cabal. Recordó que a ese fenómeno se le conoce como indexación: cuando los aumentos salariales empujan al alza los precios, y esa nueva inflación vuelve a exigir incrementos de salarios, alimentando un círculo difícil de romper.



El aumento del salario mínimo para 2026 desde ya está en la mesa del Gobierno Foto: Blu Radio

Fenalco también puso el foco en el impacto que tendría un aumento de dos dígitos sobre las mipymes, pues aseguró que estas empresas tienen una capacidad muy limitada para absorber incrementos fuertes en los costos laborales, por lo que un alza del salario mínimo podría empujarlas a recortar personal o a contratar por fuera de la formalidad, aumentando la informalidad laboral.

“Un aumento de esa magnitud dificultará que el Banco de la República continúe bajando las tasas de interés, debido al impacto inflacionario que generaría”, agregó Cabal, al advertir que una decisión de este tipo puede ir en contravía del esfuerzo por abaratar el crédito y dinamizar la economía.

Otro de los puntos que preocupa a los comerciantes es el efecto que un alza alta del salario mínimo tendría sobre las finanzas públicas. Fenalco recordó que cada punto porcentual por encima de la inflación se traduce en un incremento significativo de los costos de nómina del Estado, ya que buena parte de los salarios en el sector oficial están indexados al salario mínimo. Esos mayores gastos, enfatizó el gremio, se pagan con los impuestos de todos los colombianos.

Con los cálculos sobre la mesa, Fenalco estima que si se decreta un incremento del 11 %, la remuneración mínima total a cargo de las empresas ,incluyendo salario, prestaciones y demás costos asociados, llegaría a los $2.800.499. Cabal precisó que, para un empleador que quiera contratar a alguien con salario mínimo, el costo real no es solo el valor del mínimo, sino ese monto más un 77 % adicional correspondiente a prestaciones, aportes y recargos.

En un comunicado, Fenalco también habló de un “daño colateral” para los pensionados, pues un reajuste desmesurado del salario mínimo presionaría aún más el nivel general de precios, afectando especialmente a los pensionados que reciben más de un salario mínimo. Por ley, sus mesadas solo se ajustan con la inflación causada, por lo que, si los precios suben por encima de ese nivel, perderían capacidad de compra.

🔴Un incremento del salario mínimo del 11%, reajuste de más del doble de la inflación esperada para este año (5.2%) y casi tres veces la proyectada para 2026 (alrededor del 4%), la remuneración mínima… pic.twitter.com/OySqj7pyab — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) November 20, 2025

“Es evidente que decisiones de este tipo generan más costos para el Gobierno, atizan la llama de la inflación, estimulan la informalidad y, en últimas, no favorecen a la economía más allá de una euforia fugaz”, concluyó Cabal a 10 días de que inicien las negociaciones para fijar el valor del salario mínimo en el país el próximo primero de diciembre.