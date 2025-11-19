Es muy improbable llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo: Acopi

Este miércoles la CUT le madrugó a las negociaciones del salario mínimo y anunció que los trabajadores pedirán un aumento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026. Es decir, al menos 10 % equivalentes a unos 142.000 pesos sin el subsidio de transporte.

"¿Cómo hace usted para sentarse a conversar cuando el árbitro o la persona que debe garantizar la negociación, pues, mostró ya una cifra? Vamos a asistir, vamos a participar, vamos a escuchar, pero va a ser muy difícil que logremos llegar seguramente a una cifra. Lo veo muy improbable", aseguró a Blu Radio el presidente de la Junta Directiva de Acopi, Jairo Pulecio.

El aumento del salario mínimo para 2026 desde ya está en la mesa del Gobierno Foto: Blu Radio

De momento, los empresarios no tienen una cifra concreta de contrapropuestas. Sin embargo, Pulecio resaltó que los estudios del gremio apuntan a que incrementos por encima del 7 % pueden afectar la inflación.

Oficialmente la mesa de negociaciones sobre el salario mínimo este año debería instalarse el 12 de diciembre con la participación de las tres centrales obreras (CUT, CGT, CTC), la confederación de pensionados y los cinco gremios con mayores empleos: Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y la Andi.



Aunque el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no ha querido hablar abiertamente de una cifra concreta, sí dejó ver que el interés del Gobierno es que se dé un incremento del ingreso real de los trabajadores.

"El Gobierno que se supone que era el participante neutro, se supone que era el árbitro en un proceso de conciliación y concertación que daba inicio el 1 de diciembre; al momento en que ya muestra sus cartas y nos demuestra a nosotros que él ya es un actor negociador, pues obviamente hace que el proceso de negociación vaya a ser muy complejo", concluyó Pulecio.