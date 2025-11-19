En vivo
Blu Radio  / Economía  / Es muy improbable llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo: Acopi

Es muy improbable llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo: Acopi

El gremio de las pequeñas empresas asegura que un incremento del salario mínimo por encima del 7 % puede ser perjudicial para las pymes y lamentó que el Gobierno en esta discusión ya haya tomado partido.

