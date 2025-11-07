“Gobierno espera que haya concertación del salario mínimo": ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la mesa de concertación del salario mínimo para 2026 se instalará el próximo 1 de diciembre y aseguró que el Gobierno buscará un acuerdo tripartito.

Sin embargo, el ministro desautorizó la cifra de 1.800.000 pesos mencionada por su colega del Interior, Armando Benedetti, calificándola como un "cálculo" personal.

El anuncio se da en medio de un tenso ambiente, marcado por la advertencia de Fenalco de no asistir a la mesa y una profunda división en la junta del Banco de la República sobre el impacto del alza salarial en la inflación.



La puja por la cifra: Benedetti vs. Sanguino

Ante la controversia generada por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en redes sociales habló de un salario mínimo de $1'800.000, el ministro Sanguino fue enfático en que la voz oficial del Gobierno en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales es el Ministerio del Trabajo.

Salario mínimo en Latinoamérica Foto: Blu Radio

“No, ese es un cálculo que con todo respeto ha hecho el Ministro del Interior. Pero saben ustedes que por mandato constitucional la negociación del salario mínimo ocurre en la Comisión de Concertación”.Sanguino recordó que esta comisión es el escenario donde concurren gobierno, las centrales sindicales y los gremios económicos, y que la decisión final se basará en esa discusión técnica.



La propuesta del Gobierno: “Por encima de la inflación”

Aunque el ministro Sanguino evitó dar cifras y no quiso anticipar si el Gobierno propondrá un aumento superior al 10%, sí adelantó la línea que llevará el Ejecutivo: un incremento que mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores.



“Nosotros, por supuesto, vamos a llevar una posición [...] que es un incremento que esté significativamente por encima de la inflación, que combinado con un comportamiento de la inflación que está por el 5.1, significa un aumento real”. Explicó que se analizarán variables técnicas como la inflación causada (5.1%), la inflación esperada para el próximo año, la productividad, el comportamiento del PIB y el concepto de "salario vital y móvil" que promueve la OIT.



Un debate que divide al Banco de la República

Las intenciones de un alza "importante" del salario mínimo para 2026, expresadas por el presidente Gustavo Petro y sus ministros, ya generan fuertes reacciones en el panorama económico.

Fenalco anunció que no participará en las negociaciones este año, al considerar que "no tiene sentido negociar algo que ya se decidió".

La preocupación escaló hasta la junta directiva del Banco de la República, que se encuentra dividida. Un bloque mayoritario (cuatro miembros) advirtió que un alza "tan elevada como lo ha insinuado el Gobierno" podría acentuar la indexación de precios y alejar la meta de inflación del 3%, afectando la credibilidad del Emisor.

Antonio Sanguino explicó cómo avanza la consulta popular. Foto: Ministerio de Trabajo

En contraste, el bloque minoritario (dos miembros) defendió la postura oficial, señalando que "desde 2022 el salario mínimo ha aumentado [...] en términos reales, mientras que en ese mismo período la inflación ha descendido y el empleo ha crecido".

El ministro Sanguino defendió esta última tesis, asegurando que los incrementos pasados (37.6% nominal bajo el Gobierno Petro) han sido positivos para la economía.

"El incremento del salario mínimo genera [...] una demanda agregada que moviliza la economía, que estimula el crecimiento económico y que estimula la generación de nuevos y mejores empleos".



El reto de la informalidad y el llamado a la concertación

Cuestionado sobre el impacto del alza en los 10 millones de trabajadores informales que ganan menos de un mínimo, Sanguino indicó que es un tema que se está "examinando" junto al DANE, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda.

“En todo caso, el incremento del salario mínimo afecta directamente a los trabajadores que devengan en el mundo de la economía formal un salario mínimo legal vigente, que es el asunto que debe discutir la Comisión”.A pesar del anuncio de Fenalco de ausentarse, Sanguino insistió en la necesidad del diálogo y extendió una invitación directa a los gremios empresariales para que asistan a la mesa.

“Yo los conmino, los invito a que concurran [...] al Dr. Bruce McMaster, al Dr. Cabal, al Dr. Bedoya, a todos los voceros empresariales, como ha ocurrido siempre”.