Alza del salario mínimo dividía a junta del Banrep incluso antes de polémico video de mininterior

El incremento de salario mínimo para 2026 es uno de los puntos que tienen dividida a la junta del Banco de la República en un bloque de cuatro miembros que votaron por mantener las tasas de interés inalteradas y los dos miembros que pidieron un recorte de 50 puntos básicos.

En las últimas semanas el Gobierno ha dado distintas señales de que quiere cerrar su ciclo con un incremento importante del salario mínimo. Así lo han dicho del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila y el ministro del trabajo Antonio Sanguino.

Tan evidentes han sido las intenciones que Fenalco anunció que no participará en las negociaciones de este año porque considera que no tiene sentido negociar algo que ya se decidió.

"El incremento de la inflación total en los últimos tres meses y la inflexibilidad de la inflación básica sin alimentos ni regulados revelan síntomas inquietantes de indexación de precios. Esta situación podría acentuarse en 2026 si el incremento del salario mínimo resulta tan elevado como lo ha insinuado el Gobierno, lo cual se conjugaría con la propia inercia inflacionaria que se deriva de una inflación alta al finalizar 2025. De conformarse ese escenario, la credibilidad del Banco sobre la que se cimenta el esquema de Inflación Objetivo podría verse afectada", advirtió el bloque mayoritario de la junta en las minutas de la reunión de octubre.



Es decir, a la mayoría en la junta directiva le preocupa que si el salario mínimo sube con fuerza el próximo año, la meta de tener inflación de 3% se siga postergando y que la gente en el país deje de creer en ella.

El aumento del salario mínimo para 2026 desde ya está en la mesa del Gobierno Foto: Blu Radio

La preocupación estaba en aire incluso desde antes de que el Ministro del Interior, Armando Benedetti, apareciera en un video de redes sociales hablando de un salario mínimo de 1'800.000 al cierre de este año y de que el presidente Gustavo Petro apoyara la idea desde su cuenta en la red social X.

Sin embargo, el bloque minoritario está defendiendo la postura oficial de Gobierno sobre el salario mínimo y descarta que el incremento para 2026 deba ser usado como un argumento para mantener las tasas estables en lugar de recortarlas.

"Con respecto al salario mínimo, anotan que este ha aumentado desde 2022 en términos reales, mientras que en ese mismo período la inflación ha descendido y el empleo ha crecido, lo cual constituye una evidencia empírica contundente que no puede ser desestimada mediante modelos contrafactuales", indicaron.

Desde antes de la pandemia Colombia no ha logrado regresar a su meta oficial de inflación del 3% y este año se convertirá en el sexto año consecutivo con una inflación incluso por encima del rango de "tolerancia" del 2% al 4%.