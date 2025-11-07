En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Alza del salario mínimo dividía a junta del Banrep incluso antes de polémico video de mininterior

Alza del salario mínimo dividía a junta del Banrep incluso antes de polémico video de mininterior

Los miembros que votaron por mantener las tasas en lugar de reducirlas advierten que hay un riesgo para la credibilidad del esquema actual de control a la inflación. Los que apoyan al Gobierno opinan lo contrario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad