Inflación continúa subiendo: llega al 5.51 % en octubre

La inflación en Colombia sigue subiendo y llegó a 5.51 % anual en octubre. En lo corrido del año va en el 4.74 % y para el mes de octubre fue de 0.18 %, según el reporte del Dane.

La cifra muestra que el costo de vida continúa subiendo mes tras mes desde mediados del año. En septiembre se había tenido un acumulado anual del 5.18 % y en octubre las noticias no son buenas.

¿Qué quiere decir esto? Que nos seguimos alejando de la meta del Banco de la República, de una inflación de 3 % y que se le está dando aquí la razón a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que creen que la inflación no está bajo control y que por eso no se pueden bajar las tasas de interés. De hecho, ese grupo señaló que si el salario mínimo sube tanto como ha sugerido el Gobierno la inflación de 2026 será todavía más elevada.

Con este reporte, el incremento del salario mínimo para el próximo año no puede estar por debajo del 4.74 %, ya que la inflación de este año es el piso para los incrementos del próximo.



El aumento del salario mínimo para 2026 desde ya está en la mesa del Gobierno Foto: Blu Radio

¿Por qué se aceleró el costo de vida?

Principalmente por el costo de la vivienda. El reporte muestra que en octubre estaban subiendo los precios de los arriendos y también los costos relacionados con el servicio de agua. El Dane resaltó además el impacto del costo de la carne de res y de las comidas a la mesa, es decir, de las salidas a los restaurantes.

En lo corrido del año las categorías que han tenido mayores incrementos de precios han sido educación, restaurantes, hoteles, salud, alimentos, y bebidas no alcohólicas.