¿Cuáles son las dos formas de hacer "trading en la zona" desde Colombia?

El término puede referirse a las zonas técnicas en los gráficos de precios, conocidas como zonas de oferta y demanda, desde donde los precios suelen reaccionar con fuerza. Mientras tanto, la frase puede interpretarse como aquella popularizada por Mark Douglas en su libro. Sigue leyendo para conocer ambas.

Las zonas del trading, de oferta y de demanda

En el análisis técnico, las zonas de oferta y demanda son áreas en el gráfico donde se concentran órdenes de compra o venta que pueden provocar giros en el precio.

Una zona de demanda aparece cuando el precio cae hasta un punto donde los compradores consideran que el valor del activo es atractivo, y deciden entrar en el mercado. Por el contrario, una zona de oferta representa un área donde los vendedores son mayoría y buscan deshacerse del activo, haciendo que el precio baje.

La utilidad de identificar estas zonas radica en que permiten anticipar posibles puntos de entrada y salida. Cuando el precio se acerca a una zona previamente identificada, puede ser una señal para actuar.

Pero esto solo es posible si se trabaja con información precisa y herramientas confiables. Una plataforma regulada como HFM permite a los traders acceder a gráficos detallados, análisis de volumen y datos en tiempo real que facilitan la identificación de estas zonas con mayor claridad.

Cómo identificar estas zonas y operar con ellas

Detectar zonas de oferta y demanda requiere práctica, pero hay varios métodos que pueden ayudar. Algunos traders se apoyan en el análisis del volumen, donde las áreas de fuerte participación suelen coincidir con zonas relevantes.

Otros utilizan indicadores como el perfil de mercado o el análisis de clústeres, que permiten visualizar dónde se ha producido más actividad en el pasado.

Una zona de demanda se identifica normalmente después de un movimiento bajista que encuentra un suelo, seguido de un rebote con volumen creciente. Esa zona se marca en el gráfico como potencial soporte.

Lo opuesto sucede con las zonas de oferta: un techo desde donde el precio cae tras una subida, también con fuerte volumen.

Una vez marcadas estas áreas, el trader puede esperar una nueva visita del precio a la zona para buscar una oportunidad. La clave está en no adelantarse y usar una plataforma segura, verificar los datos personales y actuar con cautela.

Todo este análisis técnico debe complementarse con una gestión del riesgo adecuada. Operar en la zona no garantiza aciertos, pero sí permite establecer stop loss y take profit con mayor lógica, ajustados a niveles reales del mercado y no al azar.

¿De qué se trata "trading en la zona"?

Lejos de los gráficos hay otra posible interpretación del término “trading en la zona”, que tiene que ver con la psicología del operador o trader.

El concepto fue desarrollado por el autor Mark Douglas en su libro “Trading en la Zona”, una obra que se ha vuelto de referencia obligada para cualquier persona que quiera ir más allá del análisis técnico y dominar los aspectos mentales del trading.

Douglas explica que los errores en el trading no provienen solamente de una mala estrategia, sino de no tener la mentalidad adecuada y que, por ejemplo, el miedo a perder, la necesidad de tener razón o la incapacidad de aceptar el riesgo son elementos que sabotean al trader desde dentro.

Debido a lo anterior, el autor recomienda llegar a un estado mental llamado “la zona” antes de hacer cualquier movimiento. En ese sitio, las decisiones se toman con confianza, sin emociones distorsionantes y con total enfoque en el momento presente, sin distracciones.

Los cuatro pilares para un trading exitoso

Para lograr operar en la zona, el trader debe desarrollar cuatro pilares. El primero es la gestión emocional, que implica reconocer los miedos, aprender a tolerar la incertidumbre y no dejarse llevar por impulsos. El segundo es la preparación, que supone tener una estrategia clara, revisada y testeada, además de una planificación antes de cada sesión.

El tercer pilar es la práctica con retroalimentación, algo que Douglas considera indispensable. No se trata de operar más, sino de operar mejor. Llevar un diario de trading, analizar errores y ajustar comportamientos es una forma de convertir cada sesión en una lección.

El cuarto y último pilar es la disciplina, entendida no como rigidez, sino como la capacidad de seguir el plan sin caer en la trampa de la sobreconfianza o la desesperación.

Cómo entrar "en la zona"

Entrar en la zona no ocurre de forma automática. Es un proceso que se construye con hábitos y constancia. Algunos traders comienzan su jornada con un ritual, como revisar sus niveles clave, meditar brevemente o repasar su plan del día. Esta rutina mental ayuda a enfocarse y a dejar afuera cualquier distracción emocional.

Otro factor importante es la claridad estratégica. No tener dudas sobre qué se está buscando en el mercado evita decisiones impulsivas.

La zona aparece cuando el trader está tan familiarizado con su sistema que no duda, actúa con fluidez y deja de lado la necesidad de tener razón. Se vuelve, en palabras del propio Douglas, “un operador disciplinado, sin miedo y con confianza en la probabilidad”.