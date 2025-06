Manuela Villegas: cuando la rebeldía se convierte en motor de emprendimiento

En el cambiante mundo del emprendimiento, hay voces que no solo siguen la corriente, sino que la transforman. La entrevista de Mauricio Rosillo a Manuela Villegas en el videopodcast Un Paso Adelante es un testimonio poderoso de cómo la rebeldía, la curiosidad y la pasión pueden convertirse en motores de cambio económico, social y cultural. Manuela no solo representa una historia de superación personal, sino también una visión moderna del emprendimiento sostenible, que se construye desde la autenticidad y la adaptación constante.

Desde el inicio, Villegas deja claro que su entrada al mundo del Growth Marketing no fue casual. Lo hizo porque el marketing tradicional no se adaptaba a la realidad de las empresas tecnológicas: “el marketing que había no funcionaba para una empresa de tecnología” —esta frase refleja un pensamiento disruptivo que cuestiona estructuras rígidas y busca soluciones más ágiles y adaptadas a un nuevo contexto.

El concepto de Product Market Fit, que menciona como eje de su trabajo, no es otra cosa que lograr que una idea se integre con naturalidad en la vida del consumidor: “es hacer que el valor de un producto o servicio lo integre una persona en su vida” —una frase que revela cómo la sostenibilidad empresarial también tiene que ver con pertinencia y utilidad real, no solo con ventas. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista es cuando relata cómo llegó a ser Top Voice en LinkedIn en 2018. “Robarle la tarjeta de crédito a mi papá, ponérsela a LinkedIn y empezar a crear contenido” —más allá de lo anecdótico, esta confesión pone en evidencia la urgencia y el ingenio de muchas mujeres emprendedoras que, ante la falta de recursos o apoyo, encuentran caminos inesperados para avanzar. También evidencia la importancia de las plataformas digitales como herramientas de democratización del conocimiento y las oportunidades.Manuela reconoce que sus inicios fueron incomprendidos incluso por su familia.

“Mi papá me decía ‘eso es gratis, tú por qué te estás metiendo en una vaina que es gratis’” —una reflexión que revela el choque generacional que existe entre los modelos de negocio tradicionales y la economía digital. Pero también es un ejemplo de cómo la convicción y la perseverancia son ingredientes esenciales para cualquier emprendedor.

“Uno tiene que creer, el que la sigue la consigue” —es una frase sencilla, pero resume una filosofía de vida basada en la fe en uno mismo, la constancia y la resiliencia. En este contexto, el emprendimiento deja de ser un objetivo financiero y se convierte en una forma de vida que se construye con valores y propósito.Un aspecto que destaca en su discurso es su mirada crítica y profunda sobre el rol de la publicidad en la sociedad actual: “a la publicidad le falta filosofía” —una declaración que invita a pensar en una economía sostenible no solo desde lo ecológico o financiero, sino también desde lo ético y humano. Su apuesta por incorporar la literatura, la antropología y la filosofía al marketing es una invitación a construir marcas con conciencia.Además, su rutina diaria también es reveladora. “Entreno dos horas al día... y si tengo el día para mí intento irme a barrios... para entender qué está pasando con los grupos de personas” —este hábito muestra una profunda sensibilidad social. Para ella, estudiar al consumidor no es llenar encuestas o analizar cifras: es caminar las calles, observar, convivir.

Es una forma de hacer investigación con los pies en la tierra, fundamental para un crecimiento económico realmente sostenible.En resumen, la entrevista deja múltiples aprendizajes.

Manuela Villegas no solo ha creado una carrera exitosa; ha construido un modelo de pensamiento que desafía los esquemas, se adapta al cambio y está guiado por la sensibilidad humana. Su historia nos recuerda que el emprendimiento no tiene una sola forma, y que la sostenibilidad también implica pensar diferente, estudiar más y actuar con ética.Al cerrar esta conversación, queda claro que Un Paso Adelante no es solo un nombre simbólico. Manuela es, en sí misma, un paso adelante en la forma de entender los negocios, el marketing y la vida. Su testimonio nos empuja a revisar nuestras propias creencias sobre el éxito y nos inspira a construir proyectos con sentido y propósito.