Otro banco entregará premios a clientes que registren sus llaves en Bre-B

El Banco BBVA lanzó una campaña para incentivar a sus clientes a registrar sus 'llaves' en Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República. Esta iniciativa se suma a esfuerzos similares de otras entidades, como Bancolombia, en lo que algunos describen como una "guerra" por la adopción de Bre-B.



¿Qué es Bre-B?

Bre-B es el nuevo sistema de pagos del Banco de la República que permite enviar y recibir dinero al instante, sin costo y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a cualquier banco o billetera. No se trata de una aplicación nueva, sino de una funcionalidad que ya está integrada en las aplicaciones móviles de los bancos, como la App BBVA.

Las 'llaves' son datos únicos como su número de identificación, correo electrónico, número de celular o un identificador alfanumérico. Con ellas, ya no es necesario compartir números de cuenta largos para recibir o enviar dinero.

Para los clientes de BBVA, el proceso de registro es sencillo: deben entrar a la sección "Bre-B" de la App BBVA, seleccionar "Registrar llave", elegir el tipo de llave (celular, cédula, correo o Llave BBVA) y asociarla a su Cuenta BBVA, confirmando con su clave, token o huella.

Una cuenta BBVA puede tener varias llaves asociadas (cédula, celular, correo electrónico o código alfanumérico). Sin embargo, cada tipo de llave solo puede vincularse a una cuenta en una sola entidad. Si un cliente registra su celular como llave en BBVA, no podrá usar ese mismo celular como llave en otro banco. No obstante, registrar el celular como llave en BBVA no afecta el acceso a otras aplicaciones como Nequi.



Premios que ofrece BBVA a clientes que registren 'llave' en Bre-B

Un bono de $119.000.000 para un carro nuevo: el cliente que más puntos acumule ganará un bono redimible en Jorge Cortés. Se obtienen puntos al mantener las llaves registradas hasta el 30 de noviembre de 2025 y por cada transferencia recibida entre el 14 de julio y el 30 de noviembre de 2025 (50 puntos por cada $500.000 y 1 punto por cada transacción).

el cliente que más puntos acumule ganará un bono redimible en Jorge Cortés. Se obtienen puntos al mantener las llaves registradas hasta el 30 de noviembre de 2025 y por cada transferencia recibida entre el 14 de julio y el 30 de noviembre de 2025 (50 puntos por cada $500.000 y 1 punto por cada transacción). Viajes dobles a destinos nacionales: los 3 clientes que más dinero reciban en transferencias entre el 14 de julio y el 30 de noviembre de 2025, y que hayan registrado sus llaves antes del 31 de julio de 2025, ganarán un viaje doble (tiquetes + hotel) a Cartagena, Santa Marta o San Andrés.

los 3 clientes que más dinero reciban en transferencias entre el 14 de julio y el 30 de noviembre de 2025, y que hayan registrado sus llaves antes del 31 de julio de 2025, ganarán un viaje doble (tiquetes + hotel) a Cartagena, Santa Marta o San Andrés. 3.000 bonos Uber de $15.000: se entregarán a los primeros 35 clientes diarios que registren sus llaves en Bre-B y realicen una transferencia entre el 14 de julio y el 21 de septiembre de 2025.

Bancolombia explica cómo negocios podrán recibir pagos al instante con Bre-B

Por su parte, Bancolombia también ha activado una campaña para sus clientes "futboleros". Ofrece la oportunidad de vivir una experiencia futbolística en Barranquilla y ganar kits deportivos. Los premios incluyen 80 paquetes dobles para ver a la Selección Colombia contra Bolivia (con tiquetes, hospedaje y entradas) y 560 kits futboleros (camiseta oficial, gorra y tula).

Para participar, los clientes deben registrar al menos una llave Bre-B a través de la app Mi Bancolombia y responder a las trivias futboleras que el banco activará todos los miércoles, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hasta el 3 de septiembre de 2025.