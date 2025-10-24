Una mirada al interior del spread: cómo los precios definen los resultados de trading

El costo de entrar al mercado se duplica o triplica y una estrategia bien planeada se consume antes de tener la oportunidad de funcionar. Es frustrante, y por eso los traders han aprendido a desconfiar de las promesas de “spreads ajustados”.

La mayoría de los brókeres pueden cumplir en condiciones de calma. Muy pocos pueden resistir cuando los mercados se mueven rápido. Según un comunicado de prensa de del broker Exness, uno de los más grandes del mundo "Exness ve los spreads no como un eslogan de marketing, sino como una prueba de consistencia. El enfoque del bróker: dar a los traders precios claros, estables y confiables incluso cuando los mercados están bajo presión. Después de todo, es ahí donde más importa".



Anatomía del spread

Los spreads están en el centro de cada operación. En pocas palabras, son la diferencia entre los precios de compra (bid) y de venta (ask). En renta variable, el spread refleja la brecha entre los precios de compra y venta. En bonos, es el diferencial de rendimiento. En forex, la brecha de precios entre pares de divisas. En todos los mercados, los spreads definen el costo de entrada y salida, y son la esencia de cada estrategia.

Comprender esto ayuda a tomar decisiones de trading informadas, no solo a corto, sino también a largo plazo. Sin embargo, la clasificación de los spreads es aún más profunda.

Los spreads pueden tener dos formas: fijos (o estables) y variables. Los spreads fijos se mantienen consistentes sin importar las condiciones del mercado, mientras que los spreads variables se expanden o contraen con la oferta y la demanda de liquidez.



En teoría, “fijo y estable” es lo ideal. Pero hay una advertencia: para mantener los spreads estables, los brókeres deben tener la capacidad de absorber las sacudidas del mercado y actuar como contraparte de las operaciones de sus clientes. Esto es particularmente difícil de asegurar cuando la volatilidad del mercado es alta y la oferta de liquidez fluctúa significativamente.



Restaurar la credibilidad de los precios a lo largo de los años

A lo largo de los año "Exness ha abordado este problema de frente. Su modelo usa un análisis cuantitativo, revisa múltiples fuentes de precios para eliminar los precios erróneos y asegura que cada operación se ejecute al mejor precio posible disponible", continúa la compañía, agregando que "Esto aumenta la previsibilidad de los precios, lo que empodera a los traders para que tomen mejores decisiones y obtengan un control más firme de su actividad de trading. A largo plazo, esta es una de las razones que hace que los traders elijan a Exness".



Mejores condiciones que el mercado en oro y petróleo

En el entorno actual, donde la incertidumbre macroeconómica y los riesgos geopolíticos a menudo ponen los refugios seguros en el foco, las condiciones confiables en oro (XAUUSD) y petróleo (USOIL) importan más que nunca.

La compañía Exness, además, asegura que "datos recientes muestran la reducción significativa de esos costos por parte de Exness: los spreads en XAUUSD ahora son un 20 % más bajos,(1) los spreads en USOIL se redujeron un 69.4 %,(2) y los traders pueden ahorrar hasta un **82 %**(3) en índices estadounidenses".

Estas reducciones se traducen en algo tangible para los traders: la capacidad de navegar la volatilidad durante noticias de alto impacto, como cambios en la política monetaria o reuniones de la OPEP+, con más confianza, ya que saben que los picos repentinos de precios no mermarán sus estrategias.



La ventaja en el trading de criptomonedas

Las reducciones de spread de Exness también se extienden a los activos digitales. Los spreads de bitcoin se redujeron en un 53 %,(4) mientras que los de Ethereum se redujeron en un 67 %.(5) ¿La mejor parte? Los traders de BTCUSD disfrutan de spreads estables y ultra ajustados el 99.98 % del tiempo.(6)

Publicidad

Los spreads ajustados se convierten en un poder real de trading durante las noticias de alto impacto, y todos sabemos que el espacio cripto está lleno de noticias de alto impacto.

En agosto, Ethereum superó la marca de los USD 4000 y alcanzó un nuevo récord. Eventos como este mantienen vivo el interés de los traders y sus habilidades a punto. Según la compañía de trading "aquí es donde la ventaja del spread ajustado de Exness marca la diferencia, lo que permite a los traders alcanzar sus metas incluso durante épocas de alta volatilidad".

"Sin embargo, la ventaja de Exness no se detiene en los precios. Gracias a su tecnología única, el bróker ofrece estabilidad y confiabilidad en las operaciones. Según los datos de la plataforma, los clientes de Exness experimentan tres veces menos deslizamiento (7) y tres veces menos stop outs (8) que sus pares que operan con otros brókeres", afirma Exness.

Publicidad

Y agregan que otras ventajas distintivas de Exness incluyen:

● El 98 % de los retiros se procesa automáticamente,(9) lo que asegura que los fondos estén siempre a tu alcance.

● Tres veces menos stop outs,12 gracias al nivel de stop out del 0 % de Exness que da a los traders más margen para resistir los cambios bruscos a corto plazo.

● Protección contra saldo negativo significa que nunca pierdes más que el saldo de tu cuenta.

Al final, lo que más importa a los traders no son las promesas, sino las condiciones con las que pueden contar. Los spreads estables, la ejecución precisa y el acceso instantáneo a los fondos9 reducen las fricciones ocultas que a menudo debilitan las estrategias. Para muchos, esa consistencia es la diferencia entre la indecisión y la confianza: entre reaccionar a la volatilidad y navegarla con control.

Bibliografía:

(1) La reducción de spreads se refiere a los spreads de las cuentas Pro, analizados durante la última semana completa de trading de abril de 2024 frente a la última semana completa de trading de agosto de 2024.

Publicidad

(2) La reducción de los spreads se refiere a los spreads de las cuentas Pro, analizados durante la primera semana completa de trading de mayo de 2024 frente a la última semana completa de trading de agosto de 2025.

(3) La reducción de spreads del 82 % se refiere a los spreads de las cuentas Pro, analizados durante la última semana completa de trading de septiembre de 2024 frente a la última semana completa de trading de agosto de 2025.

(4) La afirmación sobre la reducción del 53 % en los spreads de los CFD sobre BTCUSD se refiere a una reducción promedio del spread en los CFD sobre BTCUSD en las cuentas Pro, cuando se comparan los spreads entre el 8 y el 15 de septiembre de 2025 con el promedio de 2024.

Publicidad

(5) La afirmación sobre la reducción del 67 % en los spreads sobre ETHUSD se refiere a una reducción del spread de los CFD sobre ETHUSD en las cuentas Standard, cuando se comparan los spreads entre el 22 de junio y el 30 de junio de 2025 con el promedio de noviembre de 2024.

(6) Las afirmaciones sobre spreads estables se refieren a los spreads máximos en XAUUSD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, GBPJPY y BTCUSD durante los dos primeros segundos tras la publicación de noticias de gran impacto. Esta comparación se ha realizado entre la cuenta Standard de Exness y las cuentas sin comisiones de varios competidores, todo sin incluir la comisión del agente, entre el 1 de enero y el 10 de junio de 2025.

(7) Las afirmaciones sobre el deslizamiento tres veces menor se refieren a las tasas promedio de deslizamiento en órdenes pendientes basadas en datos recopilados entre septiembre de 2024 y julio de 2025 para CFD sobre XAUUSD, USOIL y BTC en cuentas Standard de Exness frente a cuentas similares ofrecidas por otros brókeres. Pueden producirse retrasos y deslizamientos. No se garantiza la velocidad ni la precisión de ejecución.

(8) En promedio, Exness tiene tres veces menos stop outs que sus competidores. El análisis cubre las órdenes para abril de 2025, donde se compara el nivel de stop out del 0 % de Exness con los niveles de tres competidores (15 %, 20 %, 50 %). Para normalizar los ratios extremos, los resultados de stop out se han transformado mediante la raíz cuadrada y los valores se han redondeado al número entero más cercano, sin tener en cuenta las condiciones que afectan indirectamente al stop out.

(9) En Exness, más del 98 % de los retiros se procesan automáticamente. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función del método de pago elegido.