Fitch: presupuesto y ajuste fiscal serán clave para calificación crediticia en Colombia

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings mantiene a Colombia con perspectiva negativa, a diferencia de otros países de la región. Richard Francis, director de Calificaciones Soberanas para las Américas de Fitch Ratings, explicó que la situación fiscal del país es la principal razón de ese panorama, tomando en cuenta, entre otros datos, un déficit aproximado que se mantendría en 7%.

La decisión más reciente sobre Colombia fue tomada en marzo de 2025, y aunque no hay un plazo fijo para anunciar la siguiente determinación, en promedio podría darse un año y medio después del anuncio anterior.

Francis, quien tiene una visión clara de los temas nacionales y los expuso en un evento de la agencia, explicó que hay varios asuntos de actualidad que se están evaluando. La próxima calificación de Colombia dependerá de cómo quede el Presupuesto General de la Nación para el año 2026, si hay una reforma tributaria y cómo se distribuyen los recursos, con los impactos que ello implica; además de los planes de ajuste fiscal que tengan los principales candidatos a la presidencia.

Esas propuestas de los aspirantes toman relevancia porque, si algo reiteró Francis, es que la situación fiscal del país requiere mejoras; por lo tanto, la dirección que tomen los ajustes proyectados definiría el rumbo del país.



En cuanto al presupuesto, un aspecto que dejó claro es que sería un signo negativo que el Gobierno lo emita por decreto. Por eso, es bien evaluado que el Congreso alcance algunos acuerdos para eliminar un elemento que influye en la perspectiva de la calificadora. Sobre otros temas, Francis considera que “no es una buena señal que el Gobierno haya suspendido la regla fiscal”, y comentó que no había justificación para hacerlo.

Precisamente, este 30 de septiembre el Banco de la República dará a conocer si mantiene, baja o sube la tasa de interés de referencia. En ese sentido, considera que es muy difícil reducirlas, porque la inflación sigue por encima de la meta, lo que impediría recortar tasas en lo que resta del año.

Y hablando del índice de precios, dejó claro que los aumentos del salario mínimo por encima del 10 % tienen impacto sobre la inflación.