FMI recomienda al Gobierno recortar el presupuesto e invertir en infraestructura

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó al Gobierno nacional un recorte en los gastos de este año y una reorientación de los mismos hacia el sector de la infraestructura; estas declaraciones se dan en medio del revuelo de la deuda del Estado en el pago de unos 13 billones de pesos a los constructores de proyectos de vías, aeropuertos y otras obras civiles en el decreto del presupuesto de 2024.

La principal fuente de preocupación tiene que ver con la inclusión en ese presupuesto de 15 billones de pesos provenientes de pleitos judiciales de la Dian. Un asunto por el cual el Gobierno nacional ya presentó un proyecto de ley al Congreso.

"Muchos expertos nos han indicado que la incertidumbre es aún mayor en comparación con otros ingresos. Tal vez funcione ligeramente pero también es posible que las cantidades que se generen o los montos que se generen a partir de esos esfuerzos sean menores de lo esperado o que la ley no sea aprobada por el Congreso y en este caso esos ingresos tal vez no se materialicen y entonces aún si no pasa nada (de las reformas sociales), esta sería una fuente de riesgo potencial en particular para la ejecución completa de los montos del gasto", dijo la jefa de misión Ceyda Oner.

Según Oner, el país debería dejar margen de maniobra para actuar y reorientar el gasto hacia sectores que impulsen el crecimiento económico. Por otro lado, reducir el gasto podría ayudar a que el país tenga menores costes de financiación y a que las tasas de interés bajen más rápido.

"Reorientar el gasto hacia la inversión, dentro de una dotación de gasto reducida, respaldaría la transición energética y mejoraría el potencial de crecimiento. Los ambiciosos planes de transición climática y energética de Colombia requerirán una mayor inversión pública y privada. Cambiar parte del presupuesto de gasto a proyectos de infraestructura y relacionados con el clima respaldaría el objetivo de Colombia de impulsar su potencial de crecimiento y ser un líder global en la agenda de transición climática", señaló el reporte oficial.

La entidad señaló que en los últimos dos años se ha reducido la inversión en el país y el potencial de crecimiento y para 2024 Colombia ya no crecería 2 % sino 1.3 %, según el FMI.

La misión del FMI no se pronunció sobre los debates en torno al pago de los 13 billones en infraestructura y dijo estar confiado en que el país pagará a tiempo sus deudas con la entidad. Sin embargo, sí señaló que la transparencia sobre el presupuesto es vital para mantener la confianza del público.