Gimnasios, agencias de viaje y cines se están quedando atrás en la reactivación económica

Las empresas de servicios se están quedando atrás en el ritmo de reactivación económica en Colombia si las comparamos con otros sectores como la industria, la construcción y el comercio, según el Pulso Empresarial del Dane .

Por ejemplo, el 83% de los restaurantes y hoteles, el 70% de las agencias de viaje y el 60% de los gimnasios están operando parcialmente y no han podido restablecer sus actividades a un nivel "normal". De hecho, todavía hay compañías en estas áreas que no han vuelto al trabajo a pesar de que el Gobierno ya no prohíbe ninguna actividad económica por la pandemia.

Algo similar ocurre con los cines. De cada 10 empresas del sector, solamente 3 están abiertas de forma regular, 4 trabajan a media marcha y las otras 3 siguen cerradas.

Los servicios, especialmente aquellos que no pueden ofrecerse de forma virtual, han sido los más afectados desde que comenzó la pandemia. De hecho, tanto los ingresos como el personal ocupado en áreas como los restaurantes y bares cayeron un 30% en septiembre.