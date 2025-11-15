Gobierno fijó arancel de 0% para 76 insumos agropecuarios durante un año

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1183 de noviembre de 2025, con el que establece una tarifa arancelaria del 0% para la importación de 76 subpartidas de insumos agropecuarios, entre ellas fertilizantes, principios activos y productos fitosanitarios. La norma, emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tendrá una vigencia de un año desde su publicación.

De acuerdo con el Gobierno, se trata de una medida excepcional y transitoria que suspende temporalmente los aranceles vigentes para ofrecer un alivio a los costos de producción, sin modificar de manera definitiva el Arancel de Aduanas. Su continuidad será evaluada anualmente con base en el comportamiento de los precios internacionales y el Índice de Precios al Productor.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que este paso hace parte de los esfuerzos por fortalecer la producción de alimentos y acompañar al sector en un momento clave para la economía rural.

“Esta reducción arancelaria a 0% responde a las dinámicas internacionales y al compromiso del Gobierno de la reforma agraria con hacer del campo colombiano la gran despensa del país y del mundo de manera sostenible”, afirmó la jefe de cartera.



El decreto busca también mejorar la competitividad del sector agropecuario, impulsar la productividad agrícola y agroindustrial y, contribuir a la seguridad alimentaria en medio de la estabilización de los precios globales de insumos.