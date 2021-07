Gobierno tiene lista la reforma tributaria que radicará el 20 de julio en el Congreso

El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días sería revelado el articulado del proyecto de inversión social, que será radicado en el Congreso y que buscará recaudar aproximadamente $15 billones.

Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ya finalizaron los foros regionales de construcción de esta iniciativa y se espera que el 20 de julio sea radicado en la instalación del Congreso. El nuevo proyecto tendrá mensaje de urgencia para que las comisiones económicas sesionen conjuntamente y, posteriormente, sea aprobado en las plenarias antes de agosto.

Por otra parte, de acuerdo con el Gobierno, este proyecto de inversión social no será extenso, tendrá cerca de 35 artículos y buscará recaudar aproximadamente $15 billones. “Con esta iniciativa que hemos consensuado y que será radicada (…), con ese consenso vamos a extender el Ingreso Solidario hasta diciembre del año 2022. Eso permite proteger a quienes más lo necesitan en nuestro país, mantener una política social activa y, sobre todo, cerrar brechas”, sostuvo el presidente Iván Duque.

El mandatario, sobre la fuente de los recursos, afirmó que tal como se había mencionado, no se tocará a la clase media y no se subirá el IVA. “Hay algo muy importante y es: aquí no se está tocando a ninguna persona natural” y “ni la clase media ni las personas de bajos ingresos van a verse afectadas (…) Aquí no se está tocando la tarifa de IVA, aquí no se están tocando pensiones. Nada de eso. Y eso es muy importante dejarlo claro”, puntualizó.

Finalmente, en este último foro realizado en Cali, el jefe de Estado reiteró la necesidad de esta reforma fiscal para mitigar el impacto económico del último año y medio.

“La pandemia nos golpeó muy duro como país, como ha golpeado a otros países. Pero acá, en cuestión de semanas, fuimos capaces de crear el Ingreso Solidario, una transferencia económica no condicionada, que ha llegado a más de 3.5 millones de hogares, y que le ha llevado a esos hogares recursos para su manutención, para enfrentar esta adversidad”, añadió.