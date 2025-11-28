Grupo Aval: “Hay que poner la casa en orden, es un exabrupto subir dos dígitos al salario mínimo”

Es crítica la posición del sector bancario del país con la situación actual de déficit y desincentivo de inversión en los proyectos de infraestructura, energía y hasta de salud. Para la presidenta del grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, es necesario que el Gobierno nacional cumpla con el pago de la deuda en los sectores energéticos y de salud del país con el fin de ampliar la modernización. Sin embargo, lanzó una advertencia de lo que sucedería en un futuro si esto no se cumple, que en palabras de la presidente, el próximo gobierno sufrirá las consecuencias.

“Tenemos que hacer todo para que no tengamos un apagón el año entrante, porque estamos acabando las centros de energía. El Gobierno le debe plata a los centros de energía y eso hace que no puedan invertir. Entonces cada vez se baja más la inversión en el sector energético y podemos tener un apagón. Y lo tercero es el tema de seguridad jurídica y la salud, que fue el otro sector que me parece fundamental. Tenemos que pagar las deudas a las EPS, tenemos que volver a organizar la casa.“ concluye.

Por otro lado, se refirió a la discusión del salario mínimo que arranca la semana próximas de inicio de diciembre. Afirman que no puede ser tomada como una decisión de un “gobierno populista” y que aumentar una cifra de dos dígitos como lo dice el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y como lo propone el ministro de Interior, Armando Benedetti del 15%, sería un exabrupto para el país.

“Con este déficit fiscal, tener un salario mínimo por encima de dos dígitos es un gran error. Es un gran error fiscal, es un gran error para la generación de empleo. Ya uno ve los efectos de la reforma laboral en la generación de empleo. Y si le subimos un costo mayor a las pymes, sobre todo, pues realmente lo que van a hacer es despedir personas. Entonces, sería un gran daño que por un tema populista y ahora que está terminando un gobierno decir que subió un salario en más de dos dígitos, le haga ese daño a Colombia.” Concluyó



Entre tanto, habló además de la reducción de la cifra de desempleo en el país. Afirma que se dio gracias a los eventos de entretenimiento y gamming, pero que el crecimiento económico del país no es sostenible ya que, definitivamente, no hay interés de inversión.