Grupo Aval: "Hay que poner la casa en orden, es un exabrupto subir dos dígitos al salario mínimo"

Grupo Aval: “Hay que poner la casa en orden, es un exabrupto subir dos dígitos al salario mínimo”

La presidente del Grupo Aval, aseguró que persiste incertidumbre y desincentivo de inversión en el país, pero precisó que si el Gobierno no paga deuda con sectores, las consecuencias las sufrirá el siguiente mandato.

