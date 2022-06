Impuesto al patrimonio se pagaría desde los $1.000 millones en reforma tributaria de Petro

El economista Ricardo Bonilla, integrante del equipo económico del presidente electo, Gustavo Petro, esbozó en Blu Radio lo que sería la reforma tributaria del gobierno del Pacto Histórico.

De acuerdo con Bonilla, el objetivo de la reforma tributaria no serían solo los 4.000 más ricos de Colombia, como lo había dicho Petro durante la campaña, sino muchas más.

“Si se identifican los activos que tienen las personas naturales, de mediano y altos ingresos, seguramente podemos a llegar a más personas. Se trata de identificar en la parte alta de la curva dónde está el impuesto de renta que no se paga hoy en Colombia. El impuesto al patrimonio sería desde lo 1.000 millones de pesos y sería para personas naturales, no jurídicas”, dijo.

A la contra pregunta sobre a qué podrían equivaler los 1.000 millones de pesos, que podría ser un apartamento en Bogotá, Bonilla dijo que sería el patrimonio líquido, es decir, habría que descontarle las deudas.

“A partir de ahí empieza el impuesto al patrimonio, hoy lo tenemos así. El impuesto al patrimonio se pagó, por más de 20 años, por encima de 1.000 millones”, enfatizó.

IVA y reforma pensional

Al respecto del IVA, Bonilla dijo que la reforma tributaria no tocará la canasta familiar y sobre la reforma pensional, el economista dijo que se está construyendo el proyecto de pilares y que en ese proceso la discusión va en qué papel cumpliría el régimen de prima media.

“El problema real del sistema es que solo está cotizando el 38% de los colombianos afiliados y creemos que ese es un tema a resolver en el futuro porque si no cotizan más, no hay los recursos para financiar, necesitamos que esa cotización aumente a más del 70 % y, para eso, hay que crear oportunidades de trabajo y que las personas tengan condiciones de cotizar, hoy no están cotizando. Ahí es donde está realmente el hueco del sistema”, dijo.

