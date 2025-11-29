Baloto y Revancha, resultados sorteo sábado 29 de noviembre: premio mayor y secos

Este sábado 29 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2.585 del Baloto y su modalidad complementaria, Revancha, dos de los juegos de azar más importantes de Colombia.

Bajo la supervisión de las autoridades competentes y el Operador Nacional de Juegos, se definieron las combinaciones numéricas que dejaron miles de ganadores de premios secundarios en todo el territorio nacional, aunque el gran acumulado multimillonario se mantuvo esquivo.

A continuación, presentamos el desglose detallado de los resultados, cifras y estadísticas que dejó la jornada.



Resultados del Baloto hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $7.500 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:



Balotas:

Súper Balota:

Resultados Revancha hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $8.800 millones de pesos. Los números ganadores fueron:



Balotas:

Súper Balota:

Es importante recordar a los usuarios que los premios deben ser reclamados dentro de los términos establecidos por la ley colombiana, presentando el tiquete original en los puntos de venta autorizados o en las fiduciarias correspondientes para montos elevados, sujetos a la retención en la fuente del 20 % por ganancia ocasional.