Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este sorteo ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia en sus procesos, el cumplimiento de sus horarios y la claridad en sus modalidades de apuesta.
El número ganador del chance Caribeña Día de este el viernes 20 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|19 febrero 2026
|5866 - 4
|Caribeña Día
|18 febrero 2026
|2489 - 3
El Caribeña Día se juega en el siguiente horario habitual:
Minutos después de realizado el sorteo, los resultados oficiales son publicados, lo que permite a los jugadores revisar rápidamente sus números. Esta puntualidad ha sido fundamental para fortalecer la credibilidad del chance.
El Caribeña Día ofrece diversas opciones de apuesta, adaptadas a diferentes presupuestos y estrategias:
Cada modalidad ofrece distintos niveles de premio según la precisión del acierto y el valor apostado.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es su accesibilidad económica:
Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para hacer efectivo el pago, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Gracias a sus reglas claras, múltiples modalidades y cumplimiento en los horarios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas del chance en Colombia, con miles de jugadores atentos cada día a los resultados oficiales.