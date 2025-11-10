Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano.

Su popularidad se debe a la combinación de emoción, transparencia y tradición que caracteriza cada sorteo, convirtiéndolo en un evento diario que genera expectativa y entusiasmo entre quienes buscan tentar a la suerte.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Gracias a su horario constante y a la transparencia en la realización de los sorteos, este juego se ha convertido en una tradición para los apostadores de la región y en un referente nacional para los amantes del chance.

Su credibilidad y constancia han logrado que trascienda fronteras, consolidándose como uno de los sorteos más confiables y seguidos en Colombia.



Modalidades de juego

El Caribeña Día destaca por la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada modalidad ofrece oportunidades distintas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta diversidad mantiene al Caribeña Día como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y aumente sus probabilidades de ganar.